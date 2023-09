Brian May astrofisikariak Bennu asteroidea mapatzen laguntzen du NASAren OSIRIS-REx misiorako

Brian May astrofisikaria, Queen rock talde mitikoaren gitarra-jotzaile nagusi gisa ezaguna, ekarpen garrantzitsuak egin ditu NASAren OSIRIS-REx misioan. May, astrofisikan doktoregoa dena, Bennu asteroidearen mapak egiten parte hartu du, misioa lagin bat ateratzeko ezarrita dagoena.

Mayk NASArekin duen lankidetza 2015ean hasi zen New Horizons misioan lan egin zuenean, espazio-ontzi bat Plutonetik hegan egitera bidali zuenean. Plutonen kalitate handiko lehen irudi estereoa sortu zuen, bere talentua rock musikari gisa ez ezik, astrofisikari gisa ere erakutsiz.

OSIRIS-REx misiorako, Mayk Claudia Manzoni zientzialariarekin batera egin zuen lan espazioko misioen 3D irudi errealistak sortzeko. Irudi hauek erabiliz, Mayk Bennu mapatzen lagundu zuen eta asteroide lagina bilduko zuen zundarako lurreratzeko gune seguru bat aurkitzen lagundu zuen. Bere espezializazioak eta ikuspegi berritzaileak Dante Lauretta misio-zuzendaria harrituta utzi zuen, Mayren estereoak "tresna bikaina" gisa deskribatu zituena, lurreratzeko gune egokia bilatzen lagundu zuena.

Mayk zientziarako eta espazioaren esploraziorako duen dedikazioa nabaria da NASAko proiektuekin izandako parte-hartzean. Astrofisikan doktoretza egitera eraman zuen astronomiarekiko zaletasunak, eta arlo horretan laguntzen jarraitzen du, eta, aldi berean, musikaren munduari ekarpen iraunkorrak egiten dizkio Queen-en kantautore gisa.

Irailaren 24an Utahko basamortuan OSIRIS-REx lagin kapsula lurreratzeak mugarri garrantzitsua izango du NASAren misioan asteroide lagin bat Lurrera itzultzeko. Brian May-ek misioari egindako ekarpenek musikaren eta zientziaren arteko elkargune berezia nabarmentzen dute, eta beren espezializazio-eremu nagusietatik haratago dauden pertsonen talentu eta interes anitzak erakutsiz.

Sources:

– Asteroide lagin bat Lurrera helarazteko NASAren lehen misioa nabarmena da zentzu askotan. (The Weather Channel)

– Brian Mayk astrofisikan doktore titulua du. (The Weather Channel)

– Mayri OSIRIS-REx-en parte gisa Bennu asteroidea mapatzen laguntzea egozten zaio. (The Weather Channel)

– May Claudia Manzoni zientzialariarekin lan egin zuen espazioko misioen 3D irudiak sortzeko. (The Weather Channel)

– Mayren estereoak lurreratzeko gune seguru bat aurkitzeko tresna bikain gisa deskribatu ziren. (Space.com)