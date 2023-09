Aire beroa edateko ur bihurtzea: uraren bilketan aurrerapen berri bat

By

Austineko Texaseko Unibertsitateko ikertzaileek aurrerapen handia egin dute ur eskasiari irtenbide bat sortzeko ahaleginean. Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako azken ikerketan, molekularki diseinatutako hidrogel bat garatu dute, eguzki-energia soilik erabiliz aire berotik edateko ur garbia ateratzeko gai dena.

Hidrogelak ura atmosferatik azkar eta eraginkortasunez ateratzea ahalbidetzen du, 104 gradu Fahrenheit-eko tenperaturan ere, bero gehiegi eta ur garbirako sarbide mugatua duten eremuetarako egokia da. Teknologia honekin, gizabanakoek ura berreskuratu ahal izango lukete gailu bat kanpoan jarriz besterik gabe, energia-kontsumo gehigarririk gabe.

Hidrogelak 3.5 eta 7 kilogramo ur artean sor ditzake gel material kilogramo bakoitzeko, hezetasun mailaren arabera. Ikerketa hau bereizten duena hidrogelak mikrogeletan duen moldagarritasuna da, eta horrek asko hobetzen du ura harrapatzeko eta askatzeko abiadura eta eraginkortasuna. Hidrogela mikro-tamainako partikulatan eraldatuz, ikertzaileek oso eraginkorra den xurgatzaile bat garatu dute, eguneroko ziklo anitzen bidez ur-ekoizpena nabarmen handitu dezakeena.

Teknologia handitzea hurrengo urrats garrantzitsua da. Ikertzaileek beren aurkikuntzak kostu baxuko irtenbide eramangarri bihurtzeko asmoa dute mundu osoan erabil daitekeen edateko ur garbia sortzeko. Garapen honek bizitza alda dezake ur garbirako oinarrizko sarbidea ez duten populazioentzat, Etiopian adibidez, non biztanleriaren ia % 60k erronka horri aurre egiten dion.

Teknologiaren etorkizuneko planek mikrogelen ingeniaritza optimizatzea da, eraginkortasuna gehiago hobetzeko. Ikertzaileak material organikoen erabilera ere aztertzen ari dira ekoizpen kostuak murrizteko. Hala ere, erronkak geratzen dira xurgatzaileen ekoizpena eskalatzeko eta produktuaren iraunkortasuna bermatzeko. Horrez gain, gailuaren bertsio eramangarriak sortzeko ahaleginak egiten ari dira hainbat aplikazio agertokietarako.

Aurrerapen honek ur eskasiak kaltetutako eskualdeei itxaropen argia emateko aukera du. Eguzki-energia erabiliz aire beroa edateko ur bihurtzeko gaitasunak urrats bat gehiago hurbiltzen gaitu mundu osoan ur eskasiaren arazoak arin ditzakeen irtenbide jasangarri batera.

Zientzien Akademia Nazionalaren Actas