Ilusioa hasten da: Steam Black Friday salmentak hemen daude!

Irrikaz esperotako Steam Black Friday salmentak ofizialki hasi dira, eta jokalariei astebeteko eskaintza harrigarrien eskaintza eskaintzen die titulu ezagun askori buruz. 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ETtik aurrera, salmentak mundu osoko joko zaleentzat gozamena izango dela agintzen du. Asko itxaroten den ekitaldi hau azaroaren XNUMXra arte luzatuko da, datozen oporraldietan jokalariei euren denbora-pasarik gogokoena gozatzeko denbora zabala eskainiz.

Deskontu-jokoen zerrenda osoa salmenta hasten denean bakarrik ezagutaraziko den arren, Steam-ek zer espero behar den ikuspegi zoragarria eman digu ekitaldian parte hartzen duten jokoen aukeraketa erakusten duen trailer zirraragarri baten bidez. Klasiko maiteen eta azken blockbusterren nahasketa ikusgarria da. Terraria eta Hunt: Showdown bezalako harribitxi zaharrenek protagonismoa partekatuko dute The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales eta Starfield bezalako estreinaldi berriekin batera, joko-gustu guztietarako aukera sorta anitza agintzen baitute.

Eskuko jokoen zaleen interesa piztu duen Steam Deck OLED oso ezaguna abian jarri berritan, askok gogotsu ikusten dute gailu ezagunarekin bateragarriak diren jokoetan deskontu potentzialak lortzeko salmenta. Gailuan bertan dauden deskontu potentzialak ere aurreikusten dira, jokalariek joko-esperientzia hobetzea espero baitute punta-puntako eskuko sistema honekin.

Salmentan izenburu berriagoak sartzea, hala nola Like A Dragon: The Man Who Erased His Name eta Call Of Duty: Modern Warfare 3, ez dago ziur. Aurreko salmentek emaitza nahasiak erakutsi dituzte azken bertsioetarako, batzuk guztiz baztertuta edo deskontu minimoak jaso dituzte beste tituluekin alderatuta. Hala ere, ikusmina handia da, jokalariek gogotsu itxaroten baitute joko preziatu horien erabilgarritasuna eta balizko deskontuen berri.

Jokoen komunitateak Steam Black Friday salmenten etorrera ospatzen duen bitartean, ilusioa betetzen du airea. Eskaintza erakargarriekin, deskontuekin eta joko sorta zoragarri batekin, gertaera honek aukera ematen die jokalariei beren liburutegiak zabaltzeko eta abentura berriak arakatzeko bankua hautsi gabe. Presta zaitez zure gogoko izenburuak hartzera eta oporraldi osoan zehar eta harago entretenituko zaituzten bidaia digital zirraragarrietara ekiteko!

