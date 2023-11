Game Studios berriak distira egiten du TIGA Awards 2023-n

TIGA Erresuma Batuko merkataritza-erakundeak urteroko sari banaketa ekitaldia egin du duela gutxi, jokoen industriako lorpen nabarmenak sarituz. Aurtengo sariek sortzen ari diren joko-estudioen berrikuntza eta sormena erakutsi zuten, etengabe eboluzionatzen ari den jokoaren panoramari egindako ekarpenak nabarmenduz.

Ekitalditik garaile atera zen Dlala Studios, Urteko Jokoen sari ospetsua jaso zuten Disney Illusion Island sorkuntza liluragarriagatik. Joko liluragarri honek ohore nagusia lortu ez ezik, Gizarte Joko Onenaren titulua ere lortu zuen, jokalariak liluratu zituen bere jokabide murgilgarriarekin eta istorio liluragarriarekin.

Ustwo Games beste irabazle nabarmen bat izan zen, bi kategoriatan aintzatespena lortuz. Desta: The Memories Between euren gogoeta erakargarria den jokoarekin, Ustwo Games-ek Aniztasun saria irabazi ez ezik, Creativity in Games saria ere jaso zuen. Desta: The Memories Between ipuinen dimentsio berrietan sakontzen du, jokalariei joko esperientzia fresko eta murgilgarria eskainiz.

Sumo Digital-ek, bere artisautza bikainagatik ezaguna den estudio nabarmenak, estudio handi onenaren saria lortu zuen, beren dedikazioaren eta talentuaren erakusgarri. Horrez gain, Talentu Onenaren Garapen Ekimenaren kategoria berriaren lehen hartzailea izatearen ohorea ere aldarrikatu zuten. Sumo Digital-ek talentua sustatzeko eta industriaren hazkundea sustatzeko duen konpromisoak merezitako aitorpena lortu du.

TIGA Awards 2023-ek bi kategoria berri aurkeztu zituen arlo ezberdinetako bikaintasuna ospatzeko. Playground Games-ek Laneko Ongizaterako Konpromisoaren Saria irabazi zuen, lan-ingurune positiboa sustatzeko duten dedikazioa erakutsiz. Bitartean, Rocksteady Studios-ek ESGarekiko Konpromisoa saria jaso zuen, beren praktika jasangarri eta arduratsuengatik.

Aitorpena estudioetatik haratago zabaldu zen jokoaren industrian ekarpen garrantzitsuak egin dituzten pertsona nabarmenetara. Playground Games-eko HR zuzendariak, Geraldine Cross-ek, banakako saria jaso zuen, bere lidergo aparta eta konpainiaren arrakastarako ekarpenak aitortuz. Flix Interactive CEO John Tearle-k Lidergo Bikainaren Saria jaso zuen, jokoen garapenari buruzko ikuspegi ikusgarria aitortuz.

TIGA Awards 2023 ekitaldiak arrakasta itzela izan zuen, 350 parte-hartzaile baino gehiago bildu baitziren Troxy London ospetsuan. Aurtengo irabazleek jokoen industriako talentu eta berrikuntza olatu berri bat adierazten dute, mugak gaindituz eta mundu osoko jokalariak liluratuz.

Maiz egiten diren galderak

1. Zer da TIGA Sariak?

TIGA Sariak Erresuma Batuko jokoen industriaren bikaintasuna eta berrikuntza aitortzen dituen urteko ekitaldi bat da.

2. Zein jokok irabazi zuen TIGA Awards 2023ko Urteko Jokoaren saria?

Dlala Studios-ek garatutako Disney Illusion Island Urteko Jokoa izendatu zuten TIGA Awards 2023 sarietan.

3. Zein estudiok irabazi zuen estudio txiki onenaren saria?

Estudio txiki onenaren saria Dlala Studios-ek jaso zuen jokoen industriari egindako ekarpen nabarmenengatik.

4. Nork irabazi zuen Creativity in Games saria?

Ustwo Games-ek Creativity in Games saria jaso zuen bere sorkuntza liluragarriagatik, Desta: The Memories Between.

5. Zein estudiok lortu du Talent Development Initiative onenaren saria?

Sumo Digital TIGA Awards 2023ko Talentuaren Garapenerako Ekimen Onenaren sariaren lehen hartzailea izan zen, jokoaren industrian talentua sustatzeko duten konpromisoa erakutsiz.