Aniplex argitaletxeak Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! izeneko mahai-joko estiloko joko berri bat iragarri du. Saikyou Taishi! Nintendo Switcherako. 2024an kaleratuko da, eta Demon Slayer anime eta manga serie ezagunean oinarritzen da. Hala ere, momentuz, Japonian bakarrik egongo da eskuragarri.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! frankiziaren lehen bideo-jokoaren egokitzapena jarraitzen du, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, 2021ean abian jarri zen eta 2022an Nintendo Switch-era iritsi zen. Mezaseri buruzko xehetasunak bitartean! Saikyou Taishi! gaur egun mugatuak dira, iragarpen-trailerra eta Demon Slayer webgune ofizialak jokalariek espero dezaketenaren ikuspegia eskaintzen dute.

Aurreko borroka jokoaren moldaketa ez bezala, Mezase! Saikyou Taishi! badirudi mahai-jokoen antzeko esperientzia batean zentratuta dagoela, Mario Party serie ezagunetik inspiratuta egon daitekeelarik. Jokatzeko mekanika zehatzak agerian utzi ez badira ere, Demon Slayer-en zaleek harrera ona duten borroka-jokoaren antzeko esperientzia murgilgarri eta erakargarri bat aurreikus dezakete.

Mendebaldeko estreinaldi bat baieztatu ez bada ere, itxaropena dago Japoniatik kanpoko zaleek Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase gozatzeko aukera izango dutela! Saikyou Taishi!. Demon Slayer-en zaleek jokoarekiko ilusioa eta itxaropena parteka ditzakete iruzkinetan.

