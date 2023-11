By

Oporretako erosketa denboraldia pil-pilean dago, eta merke-ehiztariek gogotsu ikusten dituzte Black Friday eta Cyber ​​Monday eskaintzak, batez ere elektronikarako. Hala ere, badago jendetza gainditzeko eta oraindik deskontu garrantzitsuak gozatzeko modu bat, bigarren eskuko teknologia kontuan hartuta.

Lucas Rockett Guttermanek, US PIRG-en Designed to Last Campaign-eko zuzendariaren arabera, erabilitako elektronika aukeratzeak urte osoan Black Friday prezioak lortzen laguntzen ez ezik, ingurumenaren iraunkortasunari ere laguntzen dio. AEBetako Interes Publikoko Ikerketa Taldeak (PIRG) Hezkuntza Funtsak berritutako elementuak erosterakoan kontuan hartu beharreko funtsezko faktoreak azpimarratzen dituen txosten bat kaleratu du.

Guttermanek azaldu duenez, askotan ez dago alde handirik erabilitako elektronikoaren eta berri baten artean. "Kutxa irekia" edo "berria bezala" etiketa horrek, besterik gabe, elementua ireki gabe itzuli ondoren berriro bete zela esan dezake. Erosketa adimentsuan eta merkatariek termino hauek nola erabiltzen dituzten ulertuz, eskaintza zoragarriak lor ditzakezu.

Zenbait tramankulu, hala nola telefonoak, tabletak, mahaigainak eta ordenagailu eramangarriak, bereziki egokiak dira bigarren eskuko erosketak egiteko. Esate baterako, PIRG-ek egindako kanpaina arrakastatsu bati esker, Google Chromebook-ek, herrialde osoan erabilitako ordenagailu eramangarri merkeak, orain hamarkada bat irauten dute urte gutxiren buruan iraungi beharrean.

Bestalde, kontuz ibili nahi izatea telebista eta ordenagailu-monitore berrituak erostean. Produktu hauek pisutsuagoak, hauskorragoak eta konpontzeko zailak izan ohi dira.

Eraberritutako elementuak hautatzerakoan, marka iraunkorretako kalitate handiko produktuak bilatu. Irauteko eraikitako eta berriak direnean garestiagoak izan daitezkeen elementuak aukeratuz gero, bigarren eskuko erosketetan ondo balioko dizutela ziurtatzen duzu.

Kostuak aurrezteaz gain, bigarren eskuko teknologia erostea ingurumenarekiko arduratsua den aukera bat da. Guttermanek azaldu du elektronikaren ingurumen-inpaktu gehiena haien ekoizpen prozesutik datorrela. Telefonoak, aurikularrak, ordenagailu eramangarriak eta telebistak fabrikatzeko behar diren baliabideak, energia eta materialak handiak dira. Berriztatua erosiz gero, telefono adimendun baten ingurumen-aztarna % 91 murrizten da, adibidez.

Erosketa bat egin aurretik, ezinbestekoa da saltzaileak emandako itzultze-politika ezagutzea. Normalean, 30 eguneko leiho bat izango duzu itzultzeko, nahiz eta kasu batzuetan laburragoa izan.

Bigarren eskuko teknologiaren mundua esploratzeko prest? Bisitatu PIRGren webgunea zure oporretako erosketari etekinik handiena ateratzeko aholku eta orientabide gehiago lortzeko, zure diru-zorroari eta planetari mesede egiten diozun bitartean.

FAQ:

G: Zergatik kontuan hartu behar dut bigarren eskuko teknologia erostea?

E: Eraberritutako elementuak aukeratzeak urte osoko deskontuak gozatzeko aukera ematen du eta ingurumenaren iraunkortasunari laguntzen dio, elektronikaren ingurumen-inpaktu orokorra murrizten baitu.

G: Zein motatako elektronika egokiak dira bigarren eskuko erosketak egiteko?

E: Telefonoak, tabletak, mahaigainak eta ordenagailu eramangarriak aukera bikainak dira bigarren eskuko erosketak egiteko. Google Chromebook-ek, bereziki, orain 10 urte irauten dute, PIRG-en kanpaina arrakastatsu bati esker.

G: Eraberritutako elementu guztiak erostea merezi al dute?

E: Elektronika gehienak eraberrituta eros daitezkeen arren, komeni da telebista eta ordenagailu-monitore berrituak erostea saihestea, haien tamaina, hauskortasuna eta konponketa-erronkengatik.

G: Nola ziurtatu dezaket berritutako produktu on bat lortzen ari naizela?

A: Bilatu iraupenagatik eta iraupenagatik ezagunak diren markak. Berriak direnean garestiagoak izan daitezkeen elementuak aukeratzeak bigarren eskuko erosketa gisa duten kalitatea bermatzen du.

G: Zer da ingurumen-onura berritutako elektronika erosteak?

E: Elektronika ekoizteak, telefono adimendunak, entzungailuak, ordenagailu eramangarriak eta telebistak barne, baliabide eta energia garrantzitsuak kontsumitzen ditu. Eraberritutako elementuak erosiz gero, ingurumen-inpaktua % 91 arte murriztu dezakezu.

G: Zer izan behar dut kontuan itzulketei dagokienez?

E: Ezagutu saltzailearen itzultze-politika, alda daitekeelako. Kasu gehienetan, 30 eguneko leiho bat izango duzu itzultzeko, baina saltzaile batzuek epe laburragoa eskain dezakete.