Gearbox, Borderlands seriearen atzean dagoen konpainia, salgai omen dago

By

Txostenen arabera, Gearbox, Borderlands seriea garatzeagatik ezaguna den AEBetako joko konpainia, salgai dago une honetan. Gearbox-en enpresa nagusia, Embracer, hainbat aukera aztertzen ari da, horietako bat estudioaren salmenta izanik. Dagoeneko hainbat hirugarrenek enpresa eskuratzeko interesa agertu dute. Hala ere, ez Embracerrek ez Gearboxek ez dute iruzkin ofizialik egin gaiari buruz.

Albiste hau Embracerrentzat garai zaila da, berregituraketa prozesu handi bat jasaten ari baita. Berregituraketa horren baitan, Volition, Saints Row serie ezagunaren arduraduna den estudioa, itxi egin dute dagoeneko. Urte hasieran, Embracerrek estudioak ixteko eta jokoak bertan behera uzteko asmoa iragarri zuen, Saudi gobernuak finantzatutako Savvy Games Group konpainiarekin 2 milioi dolarreko akordioa huts egin ostean.

Embracer Group, enpresa nagusia, azken urteotan erosteko bolada batean ibili da, eta hainbat estudio nabarmen eskuratu ditu, besteak beste, Crystal Dynamics, Tomb Raiderren garatzailea. Gearbox-en erosketa 2021eko otsailean amaitu zen, konpainiak 1.4 milioi dolarreko balioarekin. Gearbox-ek Borderlands spin-offak kaleratu ditu berriki, Tiny Tina's Wonderlands eta New Tales from the Borderlands. Gainera, Remnant 2 looter shooter arrakastatsua ere argitaratu dute aurten. Horrez gain, Homeworld 3 argitaratuko dute, Blackbird Interactive-k garatutako zientzia-fikziozko denbora errealeko estrategia-jokoa, 2024an.

Konpainia jokoen mundutik haratago ere zabaltzen ari da bere presentzia, izan ere, Eli Roth-ek zuzendutako Borderlands filma 2024ko udan iritsiko da zinema aretoetara. Horrek adierazten du konpainiaren etorkizunaren inguruko gaur egungo zalantzak izan arren, Gearbox-ek bere frankiziarekin konprometituta jarraitzen duela eta. aktiboki lanean ari da proiektu berrietan.

Sources:

Reuters

IGN