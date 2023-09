Appleren iPhone Pro eredu berriak: prezioak eta bertsio berritzaileak

By

Applek bere iPhone Pro modelo berriak aurkeztuko ditu gaur gauean aurkezpen ekitaldi batean, eta datozen telefonoak agerian uzten dituzten filtrazio eta txosten ugari egon badira ere, misterio bat geratzen da: prezioa. Zurrumurruek AEBetan saltzen diren modeloen prezio igoerak izango direla iradokitzen dute, baina zer gertatzen da Indiako prezioekin?

AEBetan, iPhone 14 seriea 799 $-tan hasi zen, eta Indiako erosleentzako oinarrizko eredua 79,900 Rs-ean ezarri zen. Espero da Pro ez diren modeloen prezioak iazko berdinak izango direla. Hala ere, iPhone 15 Plus-erako, 89,900 Rs-eko prezioa aurreikusten da.

Orain, hitz egin dezagun Pro ereduei buruz. iPhone 15 Pro-k 100 $-ko prezioa igotzea espero da, AEBetan 1099 $-tik aurrera. Indian, gutxienez 10,000 errubiako gorakada egon liteke iazko ereduarekin alderatuta. iPhone 15 Pro Max-i dagokionez, baliteke prezioen igoera handiagoa izatea, AEBetan 1299 $-ra iritsiko baita, Indiako erosleek aurreko urteko igoera nabarmena izan dutelarik.

iPhone 15 modelo estandarrak hobekuntza esanguratsu batzuk ikusiko ditu. Koska ezaguna uharte dinamikoak ordezkatuko du, pantailaren higiezinak zabalduz eta bezelak murriztuz. Kamera nagusia 12 MPtik 48 MPra berrituko dela esaten da, eta gailuak A16 Bionic chipset-ak elikatuko ditu. Gainera, Pro eta Pro modeloek USB C motako ataka hartzea espero da, Lightning kablea ordezkatuz.

Pro modeloek titaniozko marko bat izango dute, altzairu herdoilgaitza ordezkatuz, pisu arinagoa izango delarik. iPhone 15 Pro Max-ek 5x-6x zoom optikoa eskaintzen duen periskopio lente bat aurkeztuko du. Pro modelo biak USB motako C ataketara ere aldatuko dira.

Garrantzitsua da prezioen igoeraren estimazio hauek zurrumurruetan oinarritzen direla, beraz, eszeptizismoz hartu behar dira.

