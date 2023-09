Udazkeneko Tech Ekitaldien programazioa: Zer espero irailean eta urrian

By

Iraila eta urria hilabete zirraragarriak dira teknologia zaleentzat, ekitaldi eta kongresu nagusiak egiten baitira, industria ezberdinetako azken berrikuntzak eta iragarkiak erakusten baitira. Ikus ditzagun datozen ekitaldi batzuei eta haietatik espero dezakeguna.

Torontoko Nazioarteko Zinemaldia (TIFF)

Noiz: Irailak 7, osteguna – Irailak 17, igandea

Non: Toronto erdigunea, Kanada

Zer: TIFF nazioarteko filmak nabarmentzen dituen urteroko zinemaldia da eta emanaldiak, hitzaldiak, ekitaldiak eta tailerrak eskaintzen ditu.

Apple Wonderlust

Noiz: irailak 12, asteartea, 1:10etan ET / XNUMX:XNUMX PT

Non: Apple Park, Cupertino, Kalifornia

Zer: Apple-ren oso espero den ekitaldiak, Wonderlust-ek, iPhone 15 sorta berria erakutsiko du, Lightning-en ordez USB-C atakak dituela esaten dena.

Detroiteko Auto Show

Noiz: Irailak 13, asteazkena – Irailak 24, igandea

Non: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Zer: Detroiteko Auto Show-ek, Ipar Amerikako Nazioarteko Auto Show izenez ere ezaguna, autogileak eta industriako adituak biltzen ditu automobilgintzaren azken joerak eta ibilgailu berriak erakusteko eta eztabaidatzeko.

Amazon Devices and Service Event

Noiz: irailak 20, asteazkena, 10:XNUMXetan

Non: Amazon HQ2 campusa, Arlington, Virginia

Zer: Amazonek gonbidapenetarako soilik ekitaldi bat antolatu du bere bigarren egoitzan, non gailu eta zerbitzu berriak ezagutzera emango dituela espero da.

Microsoft Ekitaldi Berezia

Noiz: Irailak 21, osteguna

Non: New York hiria

Zer: Microsoft-ek gonbidapenetarako soilik "gertaera berezi" bat antolatuko du, ziurrenik Surface gailu eguneratuetan eta AIren aurrerapenetan zentratuta.

Vox Media-ren Code Ekitaldia

Noiz: Irailak 26, asteartea – Irailak 27, asteazkena

Non: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornia

Zer: Code industriako eragin handiko ahotsak biltzen dituen ekitaldi teknologikoa da. Aurten, hizlari aipagarriak ditu, hala nola, X/Twitterreko CEO Linda Yaccarino, Bumbleko CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra eta abar.

Irailean eta urrian etorriko denaren apur bat besterik ez da. Beste ekitaldi batzuk ere, hala nola, Meta Connect, Made by Google eta Samsung Developer Conference, horizontean daude, iragarpen zirraragarriak eta errealitate birtualei, Google gailu berriei eta Samsung-en Galaxy ekosistemaren eguneratzeei buruzko iragarpen zirraragarriak itxaroten dituztenak, hurrenez hurren. Ekitaldi gehiago iragarri ahala, egon adi The Verge-ren eguneraketak.

