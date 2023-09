World of Warcraft-ek Guardians of the Dream Patch aurkeztu du

By

World of Warcraft-ek espero duen hurrengo adabakia iragarri du, Guardians of the Dream, jokalarientzako eduki berri zirraragarria aurkeztuko duena. Adabaki garrantzitsu honek zona berri bat, raid erronka bat eta Mythic+ Dungeons multzo berri bat izango ditu.

Guardians of the Dream-en aipagarriena eremu berria da, jokalariak Emerald Dream bezala ezagutzen den eremu mistikora barneratzen dituena. Dimentsio espiritual hau Warcraft-en tradizioaren parte da aspalditik, eta jokalariek Fyrakk ikaragarriak zuzendutako indar primalista gogorrak topatuko dituzte, suaren gorpuztea. Inoiz ikusi gabeko erreinu honetan ausartzeak abenturazaleen trebetasuna eta ausardia probatuko ditu.

Adabakiak Amirdrassil raid-a ere aurkezten du, Druids of the Flame-ekin topaketa zirraragarria. Raid honek esperientzia paregabea eskaintzen du, jokalariek herensugeak ibiltzeko aukera izango baitute Emerald Ametsean hondamena eragiten duten sugar hegalarien druiden atzetik. Hala ere, garatzaileek zuhur daude mekanikari buruz eta topaketa sakon probatzeko asmoa dute zuzeneko jokoan kaleratu aurretik.

Gainera, adabakiak Mythic+ Dungeon igerileku eguneratua barne hartzen du 3. denboraldirako. Jokalariek aurreko hedapenetatik Emerald Dream-eko ziegak espero ditzakete, hala nola Darkheart Thicket eta The Everbloom. Gainera, Dawn of the Infinites megadungeon-a bi hegaletan banatu da, jokalarientzako eduki zailagoa eskainiz.

Jokalari ohientzat, kanpoko jarduera ugari izango dira gozatzeko. Adabakiak hiru ekitaldi publikoz osatutako zikloa aurkezten du: Superbloom, Overwatch-en karga-mapetan inspiratua, jokalariek moneta eta sariak bil ditzaketen nekazaritza-gertaera bat, eta Emerald Bounty, non jokalariek haziak landatzen dituzten eta zuhaitz bihurtzen ikusten dituztenak, sari paregabeak eskainiz.

Jokalariek aste honetan bertan probatu dezakete adabaki berria PTRn (proba publikoen eremua). Eduki berri zirraragarriarekin, Guardians of the Dream-ek World of Warcraft-eko jokalariei esperientzia zirraragarria eta murgilgarria eskainiko diela hitz ematen du Emerald Dream-en.

