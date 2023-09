Unity-k kobratu berriak iragarri ditu Unity Engine erabiliz jokoen instalazioengatik

By

Unity-k, jokoen garapenerako plataforma liderrak, duela gutxi iragarri du karga berri bat ezarriko duela Unity Engine erabiliz instalatutako joko bakoitzeko. Karga hau, Unity Runtime Fee deritzona, azken urtean diru-sarreren atalase jakin bat gainditu duten jokoei aplikatuko zaie.

Atalase eta kuota zehatzak garatzaileak duen Unity harpidetza motaren arabera aldatzen dira. Unity Personal eta Unity Plus erabiltzaileentzat, diru-sarreren atalasea urtean 200,000 $-tan ezartzen da, eta bizitza osoan 200,000 instalatzen dira. Bestalde, Unity Pro eta Unity Enterprise kontuek urteko milioi bat dolarreko diru-sarreren atalase altuagoa dute eta bizitza osorako milioi bat instalazio.

Atalase horiek gainditzeko kuotak ere desberdinak dira harpidetza mota bakoitzeko. Unity Personal garatzaileei 0.20 $ kobratuko zaie mugatik gorako instalazio bakoitzeko, eta Unity Enterprise kontuek 0.01 $ soilik ordaintzen dute 2 milioitik gorako instalazio bakoitzeko. Sortzen ari diren merkatuetako garatzaileek kuota murriztuak jasotzen dituzte, Unity Personal kontuek 0.02 dolar ordaintzen dituzte instalazio bakoitzeko eta Enterprise kontuek 0.005 dolar ordaintzen dute instalazio bakoitzeko.

Nabarmentzeko, kuota hauek Unity-n eraikitako lehendik dauden jokoei ere aplikatuko zaizkie diru-sarrerak betetzen badituzte eta instalazioen zenbaketa-atalasea. Garrantzitsua da aipatzea Unity Runtime Tarifa ez dela jokoz kanpoko aplikazioetan aplikatzen.

Unity-k kuota hau ezartzea justifikatzen du joko bat deskargatzen den bakoitzean Unity Runtime instalatzen dela nabarmenduz. Konpainiak uste du instalazioetan oinarritutako kuotak sortzaileentzako jokalarien konpromisoaren irabazi ekonomikoak gordetzen dituela, diru-sarrerak partekatzeko ereduak ez bezala.

Aldaketa horiez gain, Unity-k bere Unity Plus harpidetza maila erretiratu duela iragarri du. Dauden Plus harpidedunei Unity Pro-ra urtebetez bertsio berritzeko aukera emango zaie Plus prezioan.

Unity Engine-k, jokoak garatzeko gaitasun polifazetiko eta indartsuengatik ezaguna, hilero milaka milioi deskarga ditu. Kuoten egitura berri honek joko-sortzaileen etengabeko hazkundea eta garapena laguntzea du helburu, Unity ekosistemaren osotasuna mantenduz.

