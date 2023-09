Smartphone jokoan lehiakide berri bat: The Nothing Phone 2

By

iPhoneak eta Androidak nagusi diren munduan, Londresko Nothing konpainia smartphone-en merkatuan sartu da Nothing Phone 2 berritzailearekin. Smartphone tradizionalen arreta gutxiago distraitzen duen alternatiba gisa diseinatua, Nothing Phone 2-k erabiltzaile-esperientzia paregabea eskaintzen du.

16 urtez iPhone erabiltzaile amorratu gisa, nire ohiko gailutik atseden bat hartzea eta Nothing Phone 2 probatzea erabaki nuen Europan zehar 2 asteko bidaia batean. Nire testuen hasierako doikuntza berde bihurtu arren, nire iPhone maite gabe bizirik iraun nezakeela ikusi nuen.

Apple-ren iPhoneak telefono adimendunaren teknologiaren adierazgarri izan dira, baina bertsio berri bakoitzarekin aldaketak ez dira hain garrantzitsuak bihurtu. Gero eta zailagoa da kontsumitzaileak berritzeko konbentzitzea, hobekuntzak txikiak dirudite eta, adibidez, kameraren bertsio berritzea edo bateriaren hobekuntza txikiak.

Hemen sartzen da Nothing Phone 2. Carl Pei teknologia-ekintzaileak sortua, Nothing-ek telefonoaren esperientzia freskagarri bat eskaintzen du. Nothing Phone 2 Android sistema eragilean exekutatzen da eta erabiltzailearen interfaze grafiko berezia eta "Glyph" jakinarazpen argiak ditu gailuaren atzealdean.

Aplikazioen ikono koloretsuak dituzten smartphone tradizionalek ez bezala, Nothing-ek beste ikuspegi bat hartzen du. Aplikazioetarako irudi monokromatikoak nahita diseinatu dira telefonoa gehiegi erabiltzeko tentazioa murrizteko. Diseinu-aukera honek distrakzioak minimizatzea eta smartphone-aren esperientzia bideratuagoa eta arretatsuagoa sustatzea du helburu.

Telefono bidezko ohiko esperientziaren alternatiba eskainiz, Nothing Phone 2-k Apple eta Android nagusi diren industriaren egoerari aurre egiten dio. Aukera berri bat eskaintzen du arreta gutxiago distraitzen duten gailu bat bilatzen dutenentzat. Nothing Phone 2-k erakargarritasun handia lortuko duen ala ez ikusteko dago, baina, zalantzarik gabe, merkaturako gehigarri interesgarria da.

