Lehen ondorengoak heroi berria aurkezten du, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Nexon-en hurrengo arpilatzaile jaurtitzaileak, The First Descendant, iragarpen handia sortu du jokalarien artean. Unreal Engine 5-ek bultzatuta, hurrengo belaunaldiko joko hau PC, PS5 eta Xbox Series X|S-etarako kaleratuko da. Duela gutxi, Sharen Julicia izeneko heroi berri bat aurkeztu zen, bere trebetasun hilgarriak erakusten dituen jokatzeko trailer batean.

Sharen Juliciak, erdi emakume erdi makina pertsonaia liluragarriak, jolas estilo berezia dakar The First Descendant-i. Bere trebetasuna hurbileko borrokan datza, eta taktika oldarkorrak nahiago dituzten jokalarientzat aukera ezin hobea da. Sharen-ek kamuflajea erabiltzen du hurbilketa ezkutuetarako zein erretiro bizkoretarako, etsaiengana detektatu gabe hurbiltzeko aukera emanez.

Sharen-en trebetasun pasiboetako batek, Assassinator-ek, bere helburu ez duten etsaiei kalte handiagoak egiteko aukera ematen die. Gaitasun horrek are gehiago areagotzen du bere eragin hilgarria gudu-zelaian. Gainera, Sharen-ek bere potentzial iraingarria hobetzen duten trebetasun aktibo ugari ditu. Bere Cutoff Beam-ek habe elektrikoaren eraso bat askatzen du, kalteak eragiten ez ezik, Elektrokuzio efektua ere aplikatzen diena bere helburuei.

Berak duen beste trebetasun aktibo bat Kamuflaje Aktiboa da, bere presentzia ezkutatzen duena eraso bat askatzen duen arte. Teknika honek Segada modua abiarazten du kamuflajea amaitzen denean, hurrengo kolpearen kaltea areagotuz. Horrez gain, Sharenek Shock Nuts, arerioak txunditzen dituzten lehergailuak eta Flash Daggers heda ditzake, bere helburu-eremuan dauden etsaiei hainbat jaurtigai askatzen dituztenak. Daga hauek kalte lehergarriak eragiten dituzte eta Elektrokuzio efektua eragiten dute.

First Descendant-ek jokatzeko zirraragarria eta borroka biziak emango dituela agintzen du, eta Sharen Juliciak beste alderdi zirraragarri bat gehitzen dio jokoari. Jokalariek ekintzaz betetako esperientzia aurreikus dezakete erdi emakume erdi makina hiltzaile hilgarri honekin. Egon adi jokatzeko metraje berri esklusiboak ikusteko, IGN-k laster The First Descendant-i buruzko xehetasun gehiago azalduko baititu.

definizioak:

- Looter shooter: arpilatzeko eta tirokatzeko elementuak konbinatzen dituen bideo-jokoen azpigeneroa, non jokalariek armak, munizioak eta ekipoak biltzen dituzten borrokan ari diren bitartean.

– Unreal Engine 5: Epic Games-ek sortutako punta-puntako jokoak garatzeko motorra.

– Elektrokuzio-efektua: eraso elektriko batek jotako helburuei kalte edo egoera-efektu gehigarriak eragiten dizkien jokatzeko mekanika.

Sources:

– Ryan McCaffrey, IGN-ko aurrebistaren editore exekutiboa eta Xbox saioko eta elkarrizketa saioko anfitrioia.