Tech Year Apple Ekitaldiarekin eta Dreamforce Conference-rekin hasiko da

Iraileko bigarren asteak teknologia-urte berri baten hasiera markatzen du, Apple-ren iPhone ekitaldia eta Salesforce-ren Dreamforce konferentzia bezalako ekitaldi garrantzitsuekin industriaren tonua ezarriz. Ekitaldi hauek teknologia-konferentzia denboraldiaren hasiera ere adierazten dute, Meta Platforms, Microsoft eta Oracle-ren ikuskizunekin.

Itxaroten den gertaera bat Arm Holdings-en hasierako eskaintza publikoa da, txip-diseinatzailea 50 milioi eta 54.5 milioi dolar artean balioestea. IPO honek, Instacart bidalketa abiaraztearen aurreikusitako eskaintza publikoarekin batera, teknologiko IPO merkatua berpiztu dezake. Apustuak handiak dira aurten, borroka juridikoek, baldintza makroekonomikoek, Txinarekin izandako merkataritza gerrak eta araudiaren erronkak kezka sortu baitute.

Aste honetako ekitaldiek teknologiaren industriaren aukerak eta arazoak nabarmentzen dituzte. Arm-en IPO-k teknologiaren eta AIaren indarra erakusten du, eta Google-DoJ kasuak enpresa gutxi batzuek duten boterearen inguruko kezkak sortzen ditu. Justizia Sailak argudiatzen du Google-k legez kanpo aprobetxatu zituela telefono-ekoizleekin eta Interneteko arakatzaileekin akordioak bilatzaileen merkatua monopolizatzeko.

Bien bitartean, Senatuko mahai bat biltzen ari da AI erabilera arduratsua eztabaidatzeko, eta alderdi biko legedia lantzen ari da IA ​​arautzeko. Apple eta Salesforce bezalako erraldoi teknologikoak ere ez dira erronkei aurre egiten, Apple-k diru-sarrerak eta salmenta-arazoak ditu eta Salesforcek Dreamforce lekuz aldatzea aztertzen ari da San Frantziskon droga-kontsumoaren eta etxegabetzeen inguruko kezka dela eta.

Teknologiaren panoraman sortzen den kezka nagusia AI da. Eztabaiden ate itxiak eta industriako eragile nagusiek arauzko harrapatzeko ahalmenak zalantzan jartzen dituzte araudiaren bidezkotasunari buruz. Hala ere, Justizia Sailaren parte hartzeak larritasuna gehitzen dio gaiari.

Orokorrean, aste teknologiko bete honek datorren urtean teknologia-industriaren agertokia ezartzen du, aukera, erronka eta arauzko kezkak nahastuz.

