Evie Networks-ek Dan Murphy-rekin lankidetza zabaltzen du EV kargatzeko estazio gehiago instalatzeko

Evie Networks-ek, EV kargagailu publikoetan espezializatutako konpainiak, Dan Murphy-rekin lankidetza hedatua iragarri du beren denda-kokapenetan kargatzeko estazio osagarriak instalatzeko. Dagoeneko, bost kargatzeko geltoki instalatu dira Dan Murphy-k Australiako dendetan, eta seigarren geltoki bat aurreikusi da Broadmeadows-en, Victorian.

Lankidetza hau urrats positiboa da ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegiturarako irisgarritasuna hobetzeko. Dan Murphy-ren dendetako kargaguneen sarea zabalduz, ibilgailu elektrikoen jabe gehiagok sarbide egokia izango dute kargatzeko instalazioetara erosketak egiten edo lanak egiten dituzten bitartean. Gainera, garraio iraunkorraren aukeren eskaera gero eta handiagoarekin bat dator.

Twitter Ustez Shadowbans The New York Times, iragarle garrantzitsu bat

Mugimendu harrigarri batean, Twitter, gaur egun X izenarekin ezagutzen dena, The New York Times-en itzala debekatu du, erabiltzaileei egunkariaren edukiari lotzen zaizkien txioak ikustea eragotziz. Ekintza hau bereziki ironikoa da, The New York Times X-ren iragarle nagusietako bat delako eta bere kirol gunerako, The Athletic, sustapen-kanpainak egin dituelako.

The New York Times-en webgunearekin lotura duten txioen engaiamendua nabarmen jaitsi zen uztail amaieran eta jaisten jarraitu zuen abuztuan zehar. Gainbehera hau BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal eta Washington Post bezalako beste albiste-zerbitzu handietako txioekin konparatuz ikusi zen. Aldi berean, lehiakide diren albiste-gune hauetako mezuekiko harremanak gora egin zuen edo koherentea mantendu zen.

Meta (lehen Facebook) AI eredu aurreratua garatzen omen du OpenAIrekin lehiatzeko

Meta ustez, AI eredu aurreratu bat eraikitzen ari da, OpenAIren hizkuntza eredu ezagunaren, GPT-4, eraginkortasunarekin bat etortzea helburu duena. AI tresna honek enpresetara zuzendutako testuak eta analisiak sortuko ditu. Ahalegin honen atzean dagoen helburua merkatuan sartzen diren AI eredu berrien etorrerarekin lehiatzea da. Hori lortzeko, Metak Nvidia txip aurreratuak eskuratzea bilatzen du.

Meta garatzen ari den AI ereduak enpresei hainbat modutan lagunduko diela espero da, besteak beste, testu sofistikatuak sortuz, analisi konplexuak eginez eta irteera gehigarriak ekoiztuz. Zerbitzu hauek eskainiz, Metak AI merkatuan abantaila lehiakorra ezarri nahi du.

Interneteko artxiboak errekurtsoak jartzen ditu Ebook Liburutegiaren auzia galtzea

Interneteko artxiboak bere liburu elektronikoen liburutegiari buruzko egile-eskubideen auzian izandako azken galerari helegitea jartzeko asmoa iragarri du. Konponbide baten ondoren, Artxiboak dagoeneko mugatu du bere liburu batzuetarako sarbidea. Jatorrizko epaiak zehazten zuen Artxiboak liburuen eskaneatzea ez zela AEBetako erabilera bidezkoaren legearen menpe. Ondorioz, webguneak publikoaren sarbidea mugatu behar izan zuen egile-eskubidez babestutako merkataritzako liburuetara.

Internet Archivek helegitea jartzeko erabakiak jakintzarako eta literaturarako sarbidea zaintzeko duten konpromisoa azpimarratzen du, eta, aldi berean, egile-eskubideen titularrek planteatutako kezkei erantzuten die. Kasu honek aro digitalean liburutegi digitalen eta bidezko erabileraren inguruan etengabeko erronkak eta eztabaidak nabarmentzen ditu.

Potentzialki bizi daitekeen exoplaneta, K2-18b, James Webb espazio-teleskopioak identifikatua

James Webb Espazio Teleskopioak K2-18b identifikatu du, bizigarritasun eta estralurtar bizitza bilatzeko ahalmena duen exoplaneta bat. 2015ean aurkitutako K2-18b-k bere gainazalean ur likido ozeano bat duela uste da eta metanoa, karbono dioxidoa eta dimetil sulfuroa izan ditzake. Exoplaneta hau Lurra baino nabarmen handiagoa da, bere tamaina 8.6 aldiz neurtzen du, eta gure galaxian esplorazio zientifikorako aukera paregabea eskaintzen du.

Gure planetaren antza duten ezaugarriak dituzten exoplanetak aurkitzen jarraitzen dugun heinean, Lurretik haratagoko bizitzaren bilaketa gero eta liluragarriagoa da. K2-18b-k gure eguzki-sistematik haratago bizi daitezkeen munduen aukeraren ikuspegi zoragarria eskaintzen du.

