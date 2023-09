Nintendo Switch 2-k errendimendu hobetua eta karga-denbora murrizten ditu

Itxaroten dugun Nintendo Switch 2ri buruzko zurrumurruek zabaltzen jarraitzen dute, bere errendimenduari eta ezaugarriei buruzko xehetasun berriekin. Iturri fidagarriek esan dute kontsolak abuztuan Gamescom-en sekretu bat izan zuela, eta orain hirugarren iturri batek baieztapen horiek berretsi ditu eta informazio gehigarria gehitu du.

Eurogamer eta VGC-ren txostenen arabera, Switch 2-k "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" fotograma-tasa eta bereizmen handiagoan exekutatzen duela esaten da, eta horrek itxaropentsua dirudi joko ezagunaren zaleentzat. Nate The Hate, aurretik fidagarria den Nintendo-ren barneko batek ere, aldarrikapen hauek onartzen ditu eta kontsolari buruz entzun dituen xehetasun gehiago azaldu ditu.

Nate The Hate-k aipatutako hobekuntza nabarmen bat karga-denboraren murrizketa nabarmena da. Hardware berriak jokoetarako ia berehalako karga-denborak ahalbidetu zituela dio, batez ere menu nagusitik abiaraztean. Hobekuntza handia da jatorrizko Switch-arekin alderatuta, 30 segundo inguruko karga-denbora izan baitzuen.

Errendimenduari dagokionez, Nate The Hate-k dio "Breath of the Wild" segundoko 60 fotograman exekutatzen ari zela Switch 4-n 2K bereizmenarekin. Gainera, kontsolak izpien trazadura-gaitasun aurreratuak dituela aipatu du, PlayStation-en antzera. 5 eta Xbox Series X/S lor dezakete. Hala ere, Switch 2-ren potentzia gordina Xbox Series S-ren azpitik egotea espero dela argitzen du.

Hori konpentsatzeko, Switch 2-k DLSS (deep learning super sampling) izeneko teknologia berria erabil dezake, 4K bereizmena simulatu dezakeen potentzia txikiko gailuetan. Honek 4K jatorrizkoaren esperientzia bisuala eskain dezake errendimenduaren eraginkortasuna mantenduz.

Switch 2-ren atzerako bateragarritasunari eta agerraldi/abiarazte-date ofizialei buruz oraindik ziurtasunik ez dagoen arren, Nate The Hate-k iradokitzen du hurrengo Nintendo Direct hiru egun barru emango dela gutxi gorabehera, ziurrenik irailaren 14an. Garrantzitsua da Nintendo Directs normalean gertatzen dela. ostegunetan.

Amaitzeko, Nintendo Switch 2-ren zurrumurruen ezaugarriek errendimendu hobetua, karga-denbora murriztua eta DLSS teknologiaren balizko erabilera adierazten dute. Zaleek gogo handiz espero dute Nintendoren eguneratze gehiago espero duten kontsola honi buruz.

