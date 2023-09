Nola irabazi dirua kontrabandoa saltzen Starfield-en

Laburpena: Starfield-en dirua irabaztea denbora asko eskatzen duen prozesua izan daiteke, baina prozesua bizkortzeko moduak daude. Metodo errazenetako bat kontrabandoa, etsaien eraikinetan eta itsasontzietan aurkitutako organoak bezalako legez kanpoko elementuak saltzea da. Kontrabandoa ikur horiz markatuta dago eta etekin handia lortzeko saldu daiteke. Kontrabandoa saltzeko lekurik onena The Den da, The Wolf sisteman dagoen espazio-estazioa. Zure ontzia The Den-en atrakatzeko, geltokitik 500 metrora iritsi behar duzu. The Den barruan, Merkataritza Agintaritzaren saltzailea aurkituko duzu, 11,000 kreditu eskuragarri dituena eta zure kontrabandoa saltzeko kokapen erosoa eskaintzen duena.

The Den-en kontrabandoa saltzen duzunean, iristean ez zaitu eskaneatu, nahiz eta UC egitura militarra izan. Merkataritza Agintaritzaren saltzaileen kredituak berrezartzeko, guztira 48 ordu itxaron behar dituzu, bi aldiz eserita edo lo eginez 24 orduz. Merkataritza Agintaritzaren aurrean aulkiak daude zure erosotasunerako.

Garrantzitsua da The Den in The Wolf sistema kokapen zuzena dela, baita suntsitutako Den zahar bat ere. Gainera, espazioan zehar bidaiatzen duzun bitartean Merkataritza Agintaritzaren Merkataritza-ontzi bat topa dezakezu, baina The Den-en saltzea gomendatzen da leku bermatua ziurtatzeko.

Kontrabandoaren irabaziak maximizatu nahi badituzu, kontuan hartu Merkataritza Trebetasunean ahalik eta azkarren inbertitzea. Trebetasun sozial honek elementuak % 10 gehiagoren truke saltzeko aukera ematen du eta errentagarriagoa bihurtzen da maila bakoitzean.

Oro har, Starfield-en kontrabandoa saltzea dirua azkar irabazteko modu errentagarria da. Gogoratu kontuz ibili behar duzula eta saihestu kontrabandoak harrapatzea, zama blindatua erabiliz edo eremutik azkar bidaiatuz segurtasunak zure ontzia eskaneatu aurretik.

Iturria: IGN – Miranda Sanchez, IGN-ko Guides-en editore exekutiboa