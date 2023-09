Nintendo Switch 2 Zurrumurruak: Breath of the Wild Demo grafiko eta karga-denbora hobetuak erakutsi zituen

Nintendoren hurrengo kontsolari buruzko zurrumurruak, behin-behinean, 'Switch 2' izenekoa, zirkulatzen ari dira azkenaldian. Eurogamer eta VGC-ren txostenen arabera, garatzaile hautatuek kontsola demoa egiteko aukera izan zuten Gamescom 2023-n zehar. Demoak The Legend of Zelda: Breath of the Wild-en bertsio hobetua zuen, nahiz eta hobekuntzaren zehaztasunak eman ez ziren momentuan.

Oraintsu Nate the Hate podcast batetik zurrumurruen xehetasun berriak agertu dira. Ostalariak esan zuen Gamescom teknologiako demoak Breath of the Wild 4K 60fps-n exekutatzen zuela, hobekuntza nabarmena karga-denborak desagerraraztea dela. Garrantzitsua da argitzea zurrumurru hauek ez dutela esan nahi Switch abiaraztearen izenburua hurrengo hardwarearekin berriro kaleratuko denik. Aitzitik, ondorengoaren aurrerapen teknikoak erakusteko erabili zen.

Teknologia demoak DLSS 3.5, Nvidia-ren denbora errealeko AI-ren eskalatze-teknologia erabiltzen zuela ere badago. Hala ere, ez dago ziur demoak 3.5 bertsioaren funtzio multzo osoa erabili ote zuen, hala nola fotograma sortzea. DLSS sartzea Switch oinordekoarentzat espekulazio gaia izan da hainbat urtez, eta 3.5 bertsioaren aipamena interesgarria da zalantzarik gabe.

Podcast-eko elkarrizketan, ostalariak aipatu zuen 2024ko martxoa data posible bat zela, nahiz eta ez zegoen argi honek agerian edo kaleratze data bat aipatzen zuen. Urte hasieran aurreko zurrumurruek 2024ko amaierako bertsioa iradoki zuten Switch 2rako.

Garrantzitsua da zurrumurru hauek Nintendo-k ez dituela ofizialki baieztatu momentu honetan. Informazioa iturrietan eta entzuteetan oinarritzen da. Gainera, zehaztapen hauek zehatzak badira, ezinbestekoa da Gamescom-en bistaratzen den demo teknologikoak ez dituela zertan islatuko azken kontsolaren ezaugarriak.

Zurrumurru hauek zabaltzen jarraitzen duten heinean, zirraragarria da Breath of the Wild-en bertsio hobetu baten aukerak hausnartzea 'Switch 2'-n. Dena den, Nintendo-k iragarpen ofizialak egin arte, zurrumurru hauek gatz ale batekin hartu behar dira.

