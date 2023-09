The Teal Mask DLCrako kaleratu orduak Pokemon Scarlet eta Violet-en

Mundu osoko entrenatzaileak irrikaz daude Pokemon Scarlet eta Violet DLC-a, The Teal Mask, kaleratzeko. Irailaren 13an, asteazkenean, abian jartzeko, jokalariek jakin-mina dute euren eskualdeko kaleratze ordu zehatzei buruz.

Berretsitako informazioaren arabera, The Teal Mask DLC une hauetan kaleratuko da:

– 6:12etan Pazifikoko ordua (irailak XNUMX)

– 8:12etan Erdiko Ordua (irailak XNUMX)

– 9:12 Ekialdeko ordua (irailak XNUMX)

- 2:13etan Erresuma Batuko ordua (irailak XNUMX)

– 3:13etan Erdialdeko Europa ordua (irailak XNUMX)

– 5:30etan Indiako ordua (irailak 13)

- 9:13etan Japoniako ordua (irailak XNUMX)

Baliteke ordu hauek aldatzea, baina jokoa aurreikusitako denboraren inguruan abian jartzea espero da. Jokalariak eguneratuta egon beharko luke kaleratze orduen aldaketei buruzko edozein iragarpenen berri izateko.

The Teal Mask The Hidden Treasure of Area Zero DLC-ren zati bat da Pokemon Scarlet eta Violet-entzat. DLCak Kitakami-ra eramaten ditu jokalariak, jai-jarduerez eta kale-saltzailez betetako herri bizira. The Teal Mask-en aurkeztuko diren poltsikoko munstro, kondaira eta pertsonaia berriak zirikatu ditu Pokemon konpainiak.

Leaks-ek gaitasun berriei, Pokedex sarrerei eta Bloodmoon Ursaluna bezalako poltsikoko munstroei buruzko informazio gehigarria ere agerian utzi du. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC-ren bigarren zatia, The Indigo Disk izenekoa, Q4/Winter 2023an kaleratuko da.

The Teal Mask DLC-a ezagutu nahi duten jokalariek Pokemon Scarlet edo Pokemon Violet izan beharko dute. Bi jokoen jabe direnek The Teal Mask-en kopia bana erosi beharko dute.

Jokalarien murgiltze eta esperientzian eragina izan zuten hasierako arazo teknikoak izan arren, Pokemon Scarlet eta Violet-ek arrakasta izugarria izan zuten abian, eta Nintendoren bertsiorik handiena izan zen, lehen hiru egunetan 10 milioi kopia saldu baitzituzten.

