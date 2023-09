Nola erabili Grav Jump Starfield-en: Sistemetan zehar bidaiatzeko gida

By

Itxaroten dugun Starfield jokoan, funtsezko ezaugarrietako bat Grav jauzia da. Gaitasun berritzaile honi esker, jokalariei hainbat planeta-sistema eta galaxia zehar bidaiatzea ahalbidetzen die. Planeta desberdinak arakatu eta abentura zirraragarrietan hasi nahi badituzu, Grav jauzia menderatu beharko duzu.

Zientzia fikziozko filmetan izarrarteko bidaiaren kontzeptuaren antzera, Starfield-en Grav jauzia erabiltzeak urrats batzuk behar ditu. Lehenengo eta garrantzitsuena Grav unitateari potentzia esleitzea da. Potentzia esleitzeko prozesu hau funtsezkoa da Grav jauzi arrakastatsua izateko.

Starfield-en Grav jauzi bat egiteko, jarraitu urrats erraz hauek:

1. Ireki izar-diagrama eta hautatu bidaiatu nahi duzun sistema. Kontuan izan zuriz markatutako sistemetara soilik bidaiatu dezakezula, eta sistema gorriak oraingoz eskura ez egongo diren bitartean.

2. Nahi duzun sistema hautatu ondoren, egin klik “Salto” botoian. Honek jokoari zure Grav diskoari energia esleitzeko eskatuko dizu.

3. Erabili gezi-teklak beste atal batzuei boterea kentzeko eta erreserbetan gordetzeko. Ondoren, transferitu gordetako potentzia Grav unitatera.

4. Potentzia esleitu ondoren, saiatu berriro jauzia hasten eta zure Grav diskoak behar bezala funtzionatuko du. Hasieran, Grav diskoa ahula izan daiteke, baina berritzeko aukera duzu.

Grav diskoa berritzeko, bisitatu lehorreratzeko ontzitik gertu dauden hiri nagusietan kokatutako ontzi-zerbitzuetako edozein teknikari. Grav diskoa berritzeak bestela eskuraezinak izango liratekeen izar sistemetara bidaiatzeko aukera emango dizu.

Gogoratu izar-sistema berriak arakatzea eta zure ontziaren gaitasunak hobetzea Starfield esperientziaren funtsezko alderdiak direla. Beraz, aprobetxa ezazu Grav jump funtzioari eta hasi jokoan abentura zirraragarrietara.

