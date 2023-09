Google-k Pixel 8 Pro eta Pixel Watch 2 zirikatzen ditu urriaren 4ko ekitaldiaren aurretik

Google-k duela gutxi "The W8 is Almost Over" izeneko bideo teaser partekatu du urriaren 4ko ekitaldiaren aurretik. Bideoak Pixel 8 Pro eta Pixel Watch 2 erakusten ditu. Konpainiaren lau koloreko logotipo ezaguna biratu egiten da 'oo' batu arte 8 bat osatu arte, SGE eta SGE bezalako sorkuntzako AI teknologiekin normalean lotzen den paleta urdin/berdea/morea erakusten duena. Lagundu idaten idazten. Doako epigrafeak modu dibertigarrian aipatzen du segmentu honetan zehar "giro elektro-taupadak aurreikuspenarekin eraikitzen" dela.

Teaser bideoak, ondoren, Portzelana/zuria Pixel 8 Pro-ren eta bere kameraren kolpearen ikuspegi hurbila eskaintzen du, eta agerian uzten du aurre-eskaerak eskuragarri egongo direla urriaren 4an. Gainera, bideoak laburki erakusten du Pixel Watch 2, antza duela. bere aurrekoa banda-konektore eta diseinu kupula berdinarekin. Bideoan ez dago argi gailua zenbait angelutatik meheagoa den.

Nabarmentzekoa, Pixel Watch 2-ko koroaren diseinu birakaria leunagoa eta biribilagoa dirudi lehen belaunaldiko modeloarekin alderatuta, zurtoina meheagoa dirudien bitartean. Alboko botoia, zurtoinaren gainean dagoena, ere ez da hain nabarmena dirudi.

Teaser bideoa bat datozen Portzelana koloreko Pixel Buds Pro eta Pixel 8 Pro-ren beste argazki batekin amaitzen da. Laburbilduz, Google-k esplizituki adierazten du ekitaldi honek hiru produktu izango dituela, bi argitalpen berriak izango direlarik. Hala eta guztiz ere, entzungailuetarako software-eguneratze handia ere aurreikusten da.

