Google-k Etorkizun Digitalak Proiektua abiarazten du AI arduratsurako

Google-k Etorkizun Digitalak Proiektua aurkeztu du, ikertzaileei laguntzea eta adimen artifizialerako (AI) politika publikoen irtenbideak garatzea helburu duen ekimena. Google.org, Google-ren ongintza-arloa, 20 milioi dolar funts bat ezartzen ari da, AI-ko espezializazioan lan egiten duten think tank eta erakunde akademikoei diru-laguntzak emateko. Proiektuak IAk bizitza hobetzeko eta mundu mailako erronka konplexuei aurre egiteko duen potentziala jorratu nahi du, zuzentasuna, alborapena, desinformazioa, segurtasuna eta lanaren etorkizuna ere kontuan hartuta.

Funtsak pentsalari independenteei lagunduko die gaiak ikertzen dituztenak, hala nola, IAk segurtasun globalan duen eragina, erakundeen eta enpresen segurtasuna hobetzea, AIaren ondorioak lanean eta langileen trantsizioan, gobernuak AIaren erabilera produktibitatea eta hazkunde ekonomikoa sustatzeko eta zein gobernu egitura. AIren berrikuntza arduratsua sustatu dezake.

Digital Futures Fund-en hasierako bekadun batzuk erakunde nabarmenak dira, hala nola Aspen Institute, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future eta beste hainbat. Funtsak mundu osoko erakundeei laguntza eskaintzea du helburu eta etorkizunean informazio gehiago partekatuko du.

"AI arduratsua" kontzeptuak gero eta interes handiagoa hartu du azken urteotan, industriako eragileek eta gobernuek AI garapen seguru eta etiko baten beharra azpimarratu dute. Horren haritik, AIarekin lotutako hainbat ekimen jarri dira abian, besteak beste, Frontier Model Foruma, OpenAI, Microsoft, Anthropic eta Google-k sortutako industria-erakundea, Biden presidenteak AI enpresekin egin duen bilera borondatezko babesak bermatzeko eta Europaren ahaleginak lortzeko. AI arau-liburua.

Google-ren Etorkizun Digitalak Proiektuaren iragarpena AEBko Kongresuarekin AI-n ardaztutako ate itxiko bilera baten aurretik dator, non, besteak beste, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai eta beste teknologiako liderrak AIren eragina eta etorkizuna eztabaidatzeko.



