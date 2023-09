Embracer Group-ek Gearbox Entertainment saltzea aztertzen du inbertsioen atzerapausoaren ostean

Embracer Group, joko-konglomeratua, bere filiala, Gearbox Entertainment, saltzea aztertzen ari da, urte hasieran finantzaketa akordio garrantzitsu bat erori ostean berreskuratzeko ahaleginean. Embracer Gearbox-erako erosle potentzialak aztertzen ari den arren, ez dago akordiorik ziurtatzen.

Embracer Group-ek azken urteotan erosketa azkarra egin du, joko eta entretenimendu-propietateen zorro zabala pilatuz. Honen barruan sartzen dira Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (Tomb Raider-en garatzailea) eta The Lord of the Rings eta The Hobbit bezalako frankizien eskubideak. Hala ere, erosketa hauek kostu handia izan zuten, eta arazo garrantzitsua bihurtu zen ekainean 2 milioi dolarreko inbertsio-akordioa, Saudiko inbertsio talde batena, erori zenean.

Atzerapauso hori berreskuratzeko, Embracer Group-ek konpainia osorako berregituraketa planak iragarri zituen, kaleratzeak, kostuak murrizteko neurriak eta zenbait segmentuen desinbertsioa barne hartzen dituena. Kontuan hartzen ari diren balizko desinbertsioetako bat Gearbox Entertainment da.

Gearbox Entertainment Embracer Group-ek erosi zuen 2021ean 1.3 milioi dolarreko akordio batean. Eskuratu zenetik, Gearbox-ek Borderlands joko-serie ezagunaren bi spin-off kaleratu ditu, Borderlands film bat 2024an estreinatuko duena. Horrez gain, azken bertsioa, Remnant 2, AEBetan gehien saltzen den titulua bihurtu zen hilabetean. uztaila.

Reuters-en arabera, Gearbox Entertainment nazioarteko joko-taldeei merkaturatzen zaie batez ere. Embracer Group-ek Gearbox salduz, finantzak egonkortu eta joko eta entretenimendu propietateen gainerako zorroan zentratu ahal izatea espero du.

Iturriak: Reuters