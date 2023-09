First Advantage-k Biometria Teknologia Hornitzailearen Infinite ID eskuratzen du

First Advantage-k, enpleguaren aurrekariak aztertzeko eta egiaztatzeko zerbitzuen hornitzaileak, Infinite ID biometrikoen teknologia hornitzailea erosi duela iragarri du 41 milioi dolarren truke eskudirutan. Erosketak AEBetako bezeroentzako First Advantage-ren sarea eta identitatea egiaztatzeko eskaintza zabaltzea du helburu.

Infinite ID, Hicksville-n (New York-en) egoitza nagusia, Enlightenment Capital inbertsio-enpresa pribatuaren zorroa da. Konpainiak urtean 10 milioi dolar baino gehiagoko diru-sarrerak sortzea espero da. Biometriako teknologia hornitzaileak identifikazio eta autentifikazio tresnak eskaintzen ditu hainbat sektoretarako, besteak beste, defentsa eta inteligentzia, segurtasun nazionala, legea betearaztea, mugetako segurtasuna, hondamendien erantzuna eta larrialdien kudeaketa eta segurtasun korporatiboa.

Scott Staplesek First Advantage-ko zuzendari nagusiak adierazi zuen Infinite ID-ren softwareak konpainiaren RightID eta Digital Identity Services eskaintza osatzen duela. Erosketa hau First Advantage-ren produktu-zorroa eta negozio nagusia zabaltzeko urrats esanguratsu gisa ikusten da.

Erosketa honekin, First Advantage-k bere gaitasunak hobetu nahi ditu teknologia biometrikoko soluzio aurreratuak eskaintzeko, enpresaburuei arriskua murrizten eta betetzen laguntzeko. Autentifikazio biometrikoak segurtasun-maila handia eskaintzen du ezaugarri fisiko edo portaeraren ezaugarri bereziak erabiliz, hala nola, hatz-markak, aurpegi-ezagutza edo irisa eskaneatzea, pertsona baten identitatea egiaztatzeko.

Iturriak: First Advantage, Infinite ID

