Gearbox Studio Embracer Group-en Berregituraketa Ahaleginak eraginda

Azken txostenen arabera, Gearbox Studio Embracer Group-en etengabeko berregituraketa ahaleginak eragin duen azken estudioa da. Embracer Group-ek berregituraketa programa integral bat iragarri zuen ekainean, urteetan zehar egindako gastu garrantzitsuetatik berreskuratzeko eta akzioen prezioaren ehuneko 40ko jaitsiera Savvy Games Group-ekin porrot egin duen lankidetza estrategiko baten ondoren.

Berregituraketaren barruan, Embracer-en jabetzako beste estudio bat, Volition Games, berehala itxi zuten joan den hilaren amaieran. Orain, Reuters-ek jakinarazi du Gearbox Embracer-ek utziko duen hurrengo estudioa izan daitekeela. Embracer Goldman Sachs eta Aream & Co inbertsio bankuekin lanean ari omen da Gearbox saltzeko aukera aztertzeko. Estudioa eskuratu nahi duten hirugarrenen interesak jaso dituzte dagoeneko.

Aipatzekoa da Embracer-en akzioen prezioek aldaketa positiboa izan dutela albiste honen ondoren. 2021ean Embracer-ek erosi zuen Gearbox-ek emaitza nahasiak izan zituen azken jokoen bertsioekin. New Tales from the Borderlands-en salmentak baxuak omen ziren, Take-Two argitaletxearen arabera. Hala ere, beste Borderlands spin-off batek, Tiny Tina's Wonderlands, aurreikuspenak gainditu zituen. Randy Pitchford zuzendari nagusiak aurretik adierazi zuen etorkizuneko esperientziak dagoeneko garatzen ari zirela.

Argitaletxe gisa, Gearbox-ek Hyper Light Breaker eta Homeworld 3 2024. urtearen hasieran kaleratzeko asmoa du. Embracer Group-en berregituraketa-ahaleginei eta Gearbox-en etorkizunari buruzko garapen gehiago sor daitezke.