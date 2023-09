Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Anime Mario Party-estiloko joko bihurtzen du

By

Demon Slayer anime serie ezagunak Demon Slayer izeneko bideo-joko berria kaleratuko du: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Nintendo Switcherako. Anime borroka-joko tipikoek ez bezala, honek Mario Party-en estiloko mahai-joko formatua hartzen du.

Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! lau jokalarientzako festa-jokoa da, hainbat mini-joko dituena. Jokalariek dadoak botako dituzte mahai-joko baten fitxak zehar mugitzeko eta joko arinetan aritzeko, hala nola Nezuko, pertsonaietako bat, zein kutxatan ezkutatzen den asmatzea. Hala ere, jokoak gaueko ziklo bat ere barne hartzen du, non jokalariek deabruak aurkitu eta ezabatu behar dituzten. , anime seriearekin bat datorrena.

Nezuko jokoan bigarren mailako pertsonaia batera uzten den bitartean, jokalariek Tanjiro Kamado protagonista, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira eta Hashirako bederatzi kide gisa jokatzea aukeratu dezakete. Jokoak seriearen zaleei esperientzia entretenigarri bat eskaintzea du helburu, pertsonaia ezagunak eta jokatzeko erakargarria sartuz.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Demon Slayer seriearen bigarren bideo-jokoaren egokitzapena da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, CyberConnect2-k garatutako arena borrokalariaren ondoren. Datorren jokoa Japoniako eShop-en 2024an kaleratzea espero da, eta ingelesezko bertsioa handik gutxira izan daiteke, aurreko jokoaren lokalizazioan oinarrituta.

Orokorrean, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Demon Slayerren munduari bizia ematen dio Mario Party estiloko joko paregabean, zaleei serie maitea bizitzeko modu berri bat eskainiz.

Sources:

– Silikonera