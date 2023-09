Noel Edmonds Somerset kafetegiko erakusmahaiaren atzean ikusi zuten

By

Noel Edmonds, Deal or No Deal-en anfitrioi gisa ezaguna, duela gutxi ikusi zuten Erresuma Batuan karrera aldaketa harrigarri batekin. Telebistako kondairak Somerset-eko Frome-ko Victoria Park Community Cafe-ra bisita egin zuen, non esku bat ematea erabaki zuen bezeroak berak zerbitzatuz.

Cultivating Community-k zuzentzen duen eta boluntarioek osatzen duten kafetegiak zalaparta handia izan zuen Noelek agerraldia egin zuenean. Sherry Anne Downes kafetegiko boluntarioak esan zuen bezeroak ilusioz zeudela bera ikusteaz eta Noel-ek pozik bete zuen erakusmahaiaren atzean sartu nahi zuen galdetu zionean.

Noel karrera aldaketa bat aztertzen ari zela zirudien arren, kafetegiko ohiko kontzertu baten eskaintzari uko egin zion. Gaur egungo Zeelanda Berrian eta Erresuma Batuan duen bizilekuaren arteko distantziagatik izan zen. Noel eta bere emaztea Liz 2019an Zeelanda Berrira joan ziren bizitzera eta harrezkero hainbat jabetza eskuratu dituzte, besteak beste, kafetegi batekin.

Noelek komunitateko kafetegiarekiko zuen interesa Zeelanda Berriko kafetegi baten jabe izan zen bere esperientziatik sortu zen. Langileekin elkarrizketetan aritu zen establezimenduari buruz eta bere negozio-asmoei buruz ere hitz egin zuen.

Uste da Noelek Erresuma Baturako bisita bere alaba Aliceren haurra jaio zela bultzatuta. Buden (Cornualles) ostatu hartzen omen du, bere alaba bizi den lekutik gertu dagoena. Noelek lau alaba ditu bere aurreko ezkontzatik, eta gaur egun Lizekin ezkonduta dago 2009tik.

Iturria: Somerset Live