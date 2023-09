By

Hockey Liga Nazionalak (NHL) eta NHL Sareak Los Angeles Kings-ekin lankidetza iragarri dute denboraldi-aurreko dokuseriearen laugarren denboraldirako, Behind The Glass. NHL Network-ek NHL Productions-ekin batera ekoitzitako hiru zatiko serie honek NHL aurredenboraldi baten intentsitatea, drama eta lehiaren atzealdea emango du bi aldiz Stanley Cup Champion Kings-en ikuspegitik.

Behind The Glass-en datorren denboraldian Kings-en Hego Hemisferiora bidaia egingo dute Melbournen (Australia) Arizona Coyotesen aurka 2023ko NHL Global Series-en aurka jokatzen duten bitartean. Hau Australian jokatutako lehen NHL partidak izango dira, serieari ilusioa gehituz. Jokalariak mikrofonoa jarriko dute eta pistatik urrun agertuko dira, zaleei eduki paregabea eskainiz zerrendako postua lortzeko lehian eta denboraldi erregularreko hasierarako prestatzen diren bitartean.

Stanley Cup Playoff-eko bi postu jarraian egon ostean, erregeek itxaropenak piztu dituzte antolakuntzarako. Behind The Glass taldeko presidenteordea eta zuzendari nagusia, Rob Blake, eta Todd McLellan entrenatzaile nagusia izango dira, entrenamendu-kanpamentu osoan taldea zuzentzen baitute eta Stanley Kopako lehiakide iraunkor baten ikuspegia moldatzen baitute. Serieak jokalari gakoak ere profilatuko ditu, hala nola, Pierre-Luc Dubois zentro erosi berria, Adrian Kempe eta Kevin Fiala goranzko izarrak eta Anze Kopitar eta Drew Doughty jokalari beteranoak. Luc Robitaille taldeko presidenteak errege izatea zer denaren inguruko ikuspegi paregabea emango du.

Behind The Glass 2018an estreinatu zen lehen aldiz, zaleei New Jersey Devils-en begietatik NHL aurredenboraldiari aurrekaririk gabeko begirada eskainiz. Orduz geroztik, seriean Philadelphia Flyers eta Nashville Predators izan dira protagonista. Aurtengo edizioak apustuak igoko ditu Australiako Melbournera egindako nazioarteko bidaiarekin.

Zaleek #BehindTheGlass traola erabiliz sare digitalen eta sare sozialen plataformetan partekatutako Behind The Glass-eko atal bakoitzeko eduki bonus esklusiboak eta klipak ikustea espero dezakete. Gainera, atal bakoitza NHL-ren YouTube plataforman egongo da eskuragarri, zaleei seriearekin parte hartzeko aukera gehiago eskainiz.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp-ek zaleak jokora hurbilduko dituela eta taldeari eta denboraldi-aurreari buruzko ikuspegi paregabea eta inoiz ikusi gabekoa eskainiko du. Aurrekaririk gabeko sarbidearekin, dokuserie honek ziur zaleak zirraratuko dituela NHLko denboraldia aurreikusten duten bitartean.

Sources:

- NHL Prentsa-oharra: Behind The Glass: Docu-Series-en (2021) agertzen diren NHLko izarrak sortzen ari dira

– NHLren webgune ofiziala