Nola kontratatu Minthara hil gabe Baldur's Gate 3-n

Baldur's Gate 3-ko NPC ezagunenetako bat Minthara da, Absolutuari leialtasuna eman dion Elfo Iluna. Jokalari asko lagun amodiotsu gisa kontratatzeko irrikaz egon dira, baina, horretarako, hilketa asko suposatzen zuen bilaketa bat burutu behar izan dute. Hala ere, jokalari argi batek Minthara bizitzarik kendu gabe kontratatzeko metodo bat aurkitu du.

Normalean, Minthara zure alboan sartzeko, Emerald Grove-ko ​​guztiak hiltzeko ematen dizun bilaketa bat osatu beharko zenuke. Honek Tiefling eta Druidekin topaketa latz bat ekarriko luke, Minthararen iratxoen tropen laguntzarekin. Hala ere, Reddit erabiltzaileak Wulfrinnanek Minthara "inuzenteki" kontratatzeko metodo bat partekatu du.

Wulfrinnanen metodoaren arabera, lehenik Mol-en koadrilako Tiefling seme-alabekin hitz egin beharko zenuke Druid idoloa lapurtzeari buruz. Ondoren, lapurtu idoloa isiltasuna erabiliz erritua ez gertatzeko. Horrek Tieflings eta Druids arteko borroka bat eragingo luke, eta bertan korrika egin edo ihes egin beharko zenuke. Ondoren, jakinarazi zuhaiztiaren kokapena Minthara, eta biak itzultzean, defendatzaile guztiak hilda aurkituko dituzu. Honek jokoan geroago Minthara kontratatzea ahalbidetuko dizu inor hil beharrik gabe.

Metodo honek azalean errugabea dirudien arren, garrantzitsua da oraindik manipulazioa eta iruzurra dakarrela. Star Wars: Knights of the Old Republic bezalako beste RPG batzuen antzeko aukera moralki anbiguoak gogorarazten ditu. Hala ere, eskuak garbi mantentzen saiatzen den pertsonaia gisa jokatu nahi baduzu, metodo hau Baldur's Gate 3-n sahiespen erabilgarria izan daiteke.

Baldur's Gate 3rako gida eta argibide gehiago bilatzen ari bazara, ziurtatu auto-beraren probarako gure gida.

