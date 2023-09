Valentziako Gailurra Digitala 2023: Adimen Artifizialarekin Etorkizuna Formatzen

Valentziako Gailurra Digitala (VDS2023) adimen artifizialaren (AI) egungo eta etorkizuneko panoramari buruzko ikuspegi baliotsuak emango dituen ekitaldi aitzindaria izango da. Teknologia eraldatzaile gisa, IA azkar agertu da berrikuntza bultzatzeko eta gizartearen hainbat alderdi birmoldatzeko indar indartsu gisa, ongizate soziala, ekonomikoa eta instituzionala barne.

Startup Valenciak antolatuta, nazioarteko ekitaldi teknologikoa urriaren 26an eta 27an egingo da Valentziako Arte eta Zientzien Hirian (Espainia). Industriako adituak, ikertzaileak, berritzaileak, akademikoak, inbertitzaileak eta mundu osoko lider instituzionalak bilduko ditu. Hitzaldi eta eztabaida batzuen bidez, goi-bilerak AI gure bizitzaren zati bat nola bihurtzen ari den erakutsi nahi du eta bertaratutakoei lanaren, hezkuntzaren, erakundeen bilakaeraren eta osasunaren etorkizunari buruzko ikuspegiak eskaintzea.

Ekitaldian AIarekin lotutako hainbat gairi buruzko mahaiak eta eztabaidak izango dira. Panel batean, "Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success" izenekoa, adituak izango dira AI aprobetxatzean beren esperientziak partekatuko dituzten sektoreetan lehiakortasuna hobetzeko. Beste panel batek, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market", AI merkatu dinamikoan inbertsio aukerak aztertuko ditu.

Valencia Digital Summit-ek teknologiaren eta sormenaren konbergentzia, berrikuntzaren eragina eta bidaietan etorkizuneko joerak ere nabarmenduko ditu. AIren potentzial iraultzailean sakonduko da laguntza teknikoan eta AIren boterea aprobetxatzearekin lotutako gogoeta etiko garrantzitsuak aztertuko ditu, giza balioak eta gizarte-ongizatea babesten dituen bitartean.

Goi-bilerak 10,000 herrialde baino gehiagotako 80 parte-hartzaile baino gehiago bilduko dituela aurreikusten da, 400 milioi eurotik gorako zorroa duten nazioarteko 8 inbertitzaile barne. HP, Telefónica, Banco Sabadell eta Espainiako Gobernua bezalako erakundeek lagunduta, goi bilerak plataforma gisa balioko du startupentzat inbertitzaile eta kolaboratzaileekin konektatzeko.

Valencia Digital Summit-en hazkundea nabarmena izan da, 1,500an sortu zenetik bertaratutakoen % 2018 hazi baita. Hazkunde honek Valentziako ekosistema sendotu du Espainiako hirugarren inbertsio bolumenari dagokionez, 1,200 startup baino gehiagorekin eta 700 milioi euro inbertitu dira azken urteotan.

Startup Valencia, ekitaldiaren antolatzailea, irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, Valentziako teknologia- eta berrikuntza-ekosistema sustatu eta ordezkatuz. 350 bazkide baino gehiago bildu ditu eta Google, HP, Banco Sabadell eta Telefónica bezalako bazkide nabarmenen laguntza du, besteak beste.

Valencia Digital Summit 2023-k jokoak aldatuko dituen ekitaldia izango dela agintzen du, industriako liderrak eta ikuskariak elkartuz, adimen artifizialaren potentzial zabala eta gizartean duen eragina aztertzeko. AIaren etorkizuna eta bere integrazioa hainbat sektoretan moldatuko ditu datozen urteetan.

