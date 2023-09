Apple Store webgunea lineaz kanpo geratzen da iPhone 15 abian jarri baino lehen

Apple Store webgunea aldi baterako lineaz kanpo gelditu zen astearte goizean, iPhone 15-a abian jarri baino ordu batzuk lehenago. Lurreratze-orriak webgunea eguneratzen ari zela adierazten zuen mezu bat bistaratu zuen eta bisitariei laster egiaztatzeko eskatu zien. Appleren animaziozko logotipo urdin eta grisa, iPhone 15 abiarazte ekitaldiarekin ere lotuta, zuzeneko korronterako lan-esteka batekin batera bistaratu zen.

Tim Cook Appleko zuzendari nagusiak konpainiaren produktu enblematikoaren azken bertsioa aurkeztuko du 1:15etan ET, Apple Parkeko Steve Jobs Theater-etik. Ez dago argi webgunearen hutsegitea iPhone XNUMXarekiko interes izugarriaren ondorio izan zen edo Applek bere lineako merkatuan aldaketak egiten ari ote den.

iPhone 15 irailaren 22an kaleratuko dela espero da, hiru modelorekin prezio puntu ezberdinetan eskuragarri. Bertsio estandarra 799 $-tik hasiko da, eta Pro Max aukerak, berriz, 1,099 $-ko prezioa izango du. iPhone 15-en aldaketa nabarmen bat USB-C kargatzeko ataka estandarra hartzea da, Europar Batasunak agindu bezala. Mugimendu honek Appleren Lightning jabedun kargatzeko atakatik aldendu egiten da.

iPhone 15-aren inguruko zurrumurruen artean, "Ekintza-botoi" bat sartzea da, erabiltzaileei hainbat funtzio eta ezarpenetarako sarbide azkarra emango diena gailua desblokeatu edo aplikazioetan nabigatu gabe. Xehetasunak eskasak diren arren, adituek uste dute botoi honek iPhone 15 Pro aurreko modeloetatik desberdindu dezakeela.

Applek normalean produktu berri bat aurkezten du udazkenean, eta iPhone 14 iazko irailean kaleratu zen. Konpainiaren akzioek, duela gutxi 3 bilioi dolarreko merkatu-kapitalizazio errekorra lortu zutenak, beherakada txikia izan zuten asteartean goizaldean.

