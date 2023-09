Zer espero (eta ez espero) Appleren Wonderlust Ekitalditik

By

Gaur itxaroten den Appleren ekitaldia da, non erraldoi teknologikoak bere hurrengo iPhone belaunaldia aurkeztuko duen. Beste produktu batzuk abian jarritako zurrumurruak egon badira ere, espero da Applek batez ere iPhone berrietan zentratuko dela. Lau iPhone erakutsiko dira: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro eta iPhone 15 Pro Max. Gainera, beste produktu batzuk, hala nola, Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 eta AirPods Pro 2. Generation USB motako C ataka berriarekin ere ager daitezke.

Hala ere, badaude gaur egun merkaturatuko ez diren zenbait produktu. Hauetako bat zurrumurrua duen iPhone 15 Ultra da, Pro aldaerak gainditzen dituzten premium ezaugarriak izatea espero zena. Agian aurkeztuko ez den beste produktu bat Apple Watch X da, Apple Watch-en 10. urteurrena ospatzeko egin zena, MicroLED pantaila eta odol-presioaren monitorea bezalako ezaugarriekin. Uste da Watch X oraindik garatzen ari dela eta ez dela prest egongo ekitaldi honetarako.

M3-rekin funtzionatzen duten Mac-en zurrumurruak ere egon dira, iMac, MacBook Air eta MacBook Pro barne, baina ez da espero gailu hauek gaur gauean abian jartzea. Horren ordez, txostenek iradokitzen dute Applek urrian aurkeztu ditzakeela prentsa-ohar baten bidez, abiarazteko ekitaldi dedikatu baten bidez beharrean.

iPadei dagokienez, M3-rekin funtzionatzen duten iPad Pros eta iPad Air 6 berri bat lanean ari omen dira, baina nekez erakutsiko dira Wonderlust ekitaldian. Zurrumurruek iradokitzen dute iPad Air 6 datorren hilabetea baino lehen kaleratu daitekeela prentsa ohar baten bidez.

USB motako C ataka duen AirPods Pro 2. belaunaldi berria estreinatuko dela aurreikusten den arren, ez da aldaketa nabarmenik izango egungo modeloarekin alderatuta. Beste AirPods aldaera batzuk, hala nola, AirPods Pro 3, AirPods Max 2 eta AirPods 2 USB C motakoarekin, ez dira gaur gauean iragarriko.

Amaitzeko, Apple Wonderlust ekitaldia iPhone sorta berrian zentratuko dela espero da, Apple Watch Series 9 eta AirPods Pro 2nd Generation bezalako produktu gehigarri batzuekin. Litekeena da ekitaldi honetan iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-rekin batera funtzionatzen duten Mac-ak, iPad berriak eta AirPods modelo osagarriak bezalako zurrumurrudun beste produktu batzuk ezagutaraziko.

definizioak:

– USB motako C ataka: hainbat gailutan kargatzeko eta datuak transferitzeko erabil daitekeen konektore unibertsala.

– MikroLED pantaila: LED mikroskopikoak erabiltzen dituen teknologia, bereizmen handiko pantaila bat sortzeko kontraste eta eraginkortasun energetiko hobearekin.

