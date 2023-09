AEBetako iPhoneko doako eta ordainpeko aplikazio nagusiak

By

Artikulu honetan, AEBetako doako eta ordainpeko iPhone aplikazio nagusiak aztertuko ditugu. Aplikazio hauek hainbat funtzio eskaintzen dituzte eta interes eta behar ezberdinetara egokitzen dira.

AEBetako doako iPhone aplikazio nagusien artean, aplikazio aipagarri bat Temu da: Shop Like a Billionaire. Temu-k erabiltzaileei luxuzko elementuak erosteko aukera ematen die eta milioika baten bizimodua esperimentatzeko. Beste aplikazio ezagun bat YouTube TV da, erreproduzitzeko edukien aukera zabala eskaintzen duena erabiltzaileek goza dezaten. TikTok, bere bideo labur biralengatik ezaguna, ere zerrendan sartzen da.

Bestalde, AEBetako iPhone ordainpeko aplikazio nagusienen artean dago Minecraft, jokalariei beren munduak sortzeko aukera ematen dien joko oso ezaguna. Geometry Dash ordainpeko beste aplikazio bat da, musika eta trebetasunetan oinarritutako jokua uztartzen dituena. MONOPOLY mahai-joko ezagunak bertsio digital bat ere badu eskuragarri iPhone erabiltzaileentzat.

Zerrenda osatzen duten ordainpeko beste aplikazio batzuk, besteak beste, Heads Up!, festa-joko dibertigarri bat, eta Plague Inc., simulazio estrategikoko joko bat, non jokalariek patogeno bat sortzen eta garatzen dute gizadia kutsatu eta ezabatzeko.

Aplikazio hauek entretenimendu aukera ugari eskaintzen dituzte, jokoetatik hasi eta bizimodu esperientzietaraino. Erosketa-esperientzia luxuzko bat edo jolasteko joko liluragarri baten bila bazabiltza, aukerak daude eskuragarri App Store-n.

