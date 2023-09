Dao by Dorsett AMTD Singapurrek bi industria sari jaso ditu

By

AMTD Digital Inc., Frantzian kokatutako soluzio digital integraleko plataforma bat, pozik dago bere filiala, Dorsett AMTD Singapurreko Dao, industriaren bi sari handirekin saritua izan dela iragartzeko. AMTD Digital-ek % 51ko jabetza duen zerbitzu-apartamentu hotelak "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" saria jaso du World Travel Awards-en eta "Best Interior Design Award 2023" AltoVita Singapurren eskutik.

World Travel Awards ospe handiko programa bat da bidaia eta turismoaren industrian, eta sari hau irabaztea mundu osoan aintzatetsitako bikaintasunaren ikur bat da. AltoVita, berriz, sareko ostatu-plataforma korporatibo baten operadorea da, mundu osoan etxebizitza-aukera-sare zabal baterako sarbidea eskaintzen duen enpresa-softwareagatik ezaguna.

Aitorpen hauek Dao-k Dorsett AMTD Singapurrek bere bezero, gonbidatu eta bazkideengandik jaso duen konfiantza eta laguntzaren erakusgarri dira. AMTD Taldearen baitan, L'Officiel Inc. SAS ere jabea den modako hedabideen konpainia globala dena, AMTD Digital aparteko ostalaritza eta VIP esperientziak eskaintzera dihardu.

AMTD Digital Inc. hainbat sektoretan jarduten duen soluzio digitalen plataforma integrala da, besteak beste, soluzio digitalen zerbitzuak, euskarri digitalak, edukiak eta marketin zerbitzuak, inbertsio digitalak eta ostalaritza eta VIP zerbitzuak. AMTD SpiderNet ekosistemaren muin gisa balio du, bere ekosistemako negozio digital desberdinak integratuz eta indartuz.

AMTD Assets Group, AMTD Digital-en filiala, higiezinen merkatuan zentratzen da, mundu osoan ostalaritza eta bizimodu kontzeptuetan espezializatuta. Konpainiak bezeroarengan oinarritutako ikuspegia hartzen du, VIP bazkidetza-zerbitzuak eskaintzen dituen hotel dotoreetan eta zerbitzu-apartamentuetan, etxebizitza alokairuan, janari eta edarien eta klubeko kideen zerbitzuetan mundu osoko hiri handietan.

Amaitzeko, Dao by Dorsett AMTD Singapurren azken sariek bezeroei aparteko zerbitzu eta esperientziak eskaintzeko konpromisoa balioztatzen dute. AMTD Digital Inc. ekosistemaren baitan, konpainiak ostalaritzan eta soluzio digitaletan bikaintasuna bilatzen jarraitzen du.

