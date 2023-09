Afrikako literaturak aro digitalean ikusle eta gai berriak aztertzen ditu

Afrikako literatura digitalari buruzko liburu luzeko lehen azterketa, "African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenya and Nigeria", arreta akademiko handia lortzen ari da. Shola Adenekan kazetari ohiak eta Afrikako ikasketetako irakasle elkartuak idatzi zuen liburuak Internetek eta hedabide berriek Afrikako literaturaren publiko berriak eratzeko duten papera aztertzen du.

Adenekanek liburua idazteko inspirazioa Internetekin izandako esperientzietatik eta idazleekin eta pentsalariekin egin zituen konexioetatik sortu zen, posta elektronikoko zerrenda zerbitzarien eta sare sozialen plataformen bidez. Afrikako literaturaren goranzko joera nabaritu zuen sarean, blogetan, webguneetan eta, geroago, MySpace, Facebook eta Tumblr bezalako sare sozialetan.

Paisaia digitalak espazio organikoagoa eskaini zien sortzen ari ziren ahots horiei, haien audientzia nagusia Afrikako publiko digitala bihurtu baitzen ohiko argitaletxeetan baino. Idazle eta pentsalari asko emakumeak eta afrikar bitxiak ziren, eta argitaletxe tradizionalek beren lanak merezi ez zituztenak ziren. Sokari Ekineren bloga bezalako plataformek, kultur eta literatur sareek, Kenya, Somalia eta Hegoafrikako idazle queer-ek euren lanak konektatu eta partekatzeko espazioak eskaini zituzten.

Internetek eragin handia izan du Kenyako eta Nigeriako literaturan. Esaterako, Chimamanda Ngozi Adichie eleberrigile nigeriarraren hasierako lanak sarean argitaratu ziren lehen aldiz, eta Billy Kahora idazle keniarraren ez-fikziozko liburua orain desagertutako blog batean argitaratutako pieza batetik sortu zen. African Writers, African Writing eta Kwani bezalako Afrikako aldizkari digitalek ere zeregin erabakigarria izan zuten gaur egungo Afrikako idazle askorentzat plataformak eskaintzeko.

Queer aktibismoak etxea aurkitu zuen espazio digitalean. Idazle queer askok, homofobiaren aurrean, Europara eta Ameriketara emigratu zuten baina diskriminazioaren aurka borrokan jarraitu zuten. Lineako plataformari esker, euren esperientziak azaldu eta Afrikako bizitza queerren aberastasuna erakusteko aukera izan zuten. Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah eta Romeo Oriogun bezalako idazle queerren lanek Afrika digitala ulertzeko eta teorizatzeko abiapuntua osatzen dute, queerness, politika eta eskubide zibilen arteko elkargunea nabarmenduz.

Klaseak ere papera du literatura digitalaren panoraman. Hainbat jatorritako milioika afrikarrek Internet erabiltzen duten bitartean, literatur komunitate digitalen aitzindari asko erdi-klase sendo batetik datoz. Idazle hauek kontinenteko kultur enbaxadore izateko pribilegioa izan ohi dute eta sexualitatea bezalako gai tabuak eztabaida ditzakete euren lanetan.

Adenekanek espero du bere liburuak beste batzuk inspiratuko dituela Afrikako bizitza digitala eta queer idazkeran arakatzeko. Afrikako eguneroko bizitza aztertzearen garrantzia azpimarratzen du, ikusgarrienganako arretaz haratago joanez eta eguneroko erritualekin arduratuz.

Amaitzeko, "Afrikako Literatura Aro Digitalean"-ek Afrikako literatura moldatzeko internetek duen botere dinamikoa eta eraldatzailea argitzen du, afrikar queerren kontakizunak eta argitalpen-arau tradizionalak zalantzan jartzen dituzten ahotsak nabarmenduz.

Sources: Afrikako literatura aro digitalean: klasea eta politika sexuala idazkera berrian Kenya eta Nigeriako Shola Adenekan-en eskutik.