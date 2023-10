Hegoafrikako Malvinoxhosan Bioeskualdearen igoera eta jaitsiera

"The Rise and Fall of the Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole" izeneko ikerketa batek, Earth-Science Reviews aldizkarian argitaratua, itsas animalien desagerpena aztertzen du. Erdi Devoniar garaia. Garai hau klima epelagoa eta itsas maila altuagoa izan zen, Gondwana izeneko lur-masa handi batekin Hego Polotik gertu kokatuta.

Cameron Penn-Clarke doktorea buru duten ikertzaileek fosilen datu kopuru esanguratsu bat bildu eta aztertu zuten Malvinoxhosan biotaren jatorria eta desagerpena ulertzeko, ur freskoagoetan hazten zen eta hainbat itsaski mota biltzen zituen itsas animalia talde bat. Datuak aztertzeko teknika aurreratuen bidez, antzinako arrokaren geruza desberdinak identifikatu zituzten, eta bakoitzak denboran zehar itsas animalia espezieen kopuruaren beherakada izan zuen.

Azterketak agerian utzi zuen Malvinoxhosan biotaren gainbehera itsas mailaren eta klimaren aldaketekin erlazionatuta zegoela. Klima berotu ahala, ur freskoko Malvinoxhosan itsas animalia espezializatuak desagertu ziren eta ur beroagoetara egokitutako espezie generalistagoek ordezkatu zituzten. Itsasoaren maila aldatzeak ozeano-hesi naturalak eten zituen, ekuatoretik hurbilago dauden eskualdeetako ur epelagoak isurtzeko aukera emanez eta ur epelagoko espezieen kolonizazioa eragin zuen.

Malvinoxhosan biota desagertzeak ekosistema polarren kolapsoa eragin zuen, eta biodibertsitatea ez zen inoiz berreskuratu. Ikerketak iradokitzen du itsas mailaren eta tenperaturaren aldaketen ondorio konbinatuak izan zirela desagertze-gertaera honen atzean dauden faktore nagusiak. Oraindik ez dago ziur desagertze-gertaera hau beste batzuekin erlazionatuta dagoen Devoniar Goiz-Erdi Garaian, adinaren ondorioak falta baitira.

Ikerketak, gainera, ingurune polar eta ekosistemen ahultasuna azpimarratzen du itsasoaren maila eta tenperatura aldaketekiko. Iraganeko desagerpen-gertaerak ulertzeak gaur egun jasaten ari garen biodibertsitate krisiari buruzko informazio baliotsuak eman ditzake.

Sources:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595