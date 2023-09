Australiak CRISPR-n oinarritutako diagnostiko tresna garatzen du Monkeypox birusa detektatzeko

Australiako ikertzaileek diagnostiko tresna berritzaile bat garatu dute, MPXV-CRISPR, monkeypox birusa (MPXV) detektatzeko. Tresna honek, Australian mota horretako lehena, CRISPR teknologia erabiltzen du birusa zehaztasun eta abiadura nabarmenez detektatzeko. Ikerketa, Peter Doherty Institute for Infection and Immunity eta Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research-ek zuzendutako lankidetza-esfortzua, The Lancet Microbe-n argitaratu zen.

CRISPR teknologia genomaren edizioan dituen gaitasunengatik ezaguna den arren, duela gutxi tresna indartsu gisa agertu da diagnostikorako. MPXV-CRISPR MPXV birusean soilik aurkitzen diren sekuentzia genetiko zehatzak bideratzeko diseinatuta dago. Melbourneko Unibertsitateko Soo Jen Low doktoreak, ikerketaren lehen egileetako batek, azaldu du CRISPRn oinarritutako diagnostiko tresnek detektibe superzehatzak bezala jokatzen dutela, patogeno espezifikoekin lotutako material genetikoa azkar identifikatzen dutela.

MPXV-CRISPR tresna birusa antzemateko programatuta dago 523 MPXV genomako datu-base batean oinarritutako "gidak" diseinatuz. Lagin kliniko batean DNA birikoa dagoenean, CRISPR sistema helburura bideratzen da eta birusaren presentzia adierazten duen seinale bat igortzen du. Saiakuntza-metodo honen sentsibilitatea eta zehaztasun-mailak urrezko PCR metodoen parekoak dira, baina emaitzak denboraren zati batean emateko abantailarekin.

MPXV-CRISPR-en ezaugarri berritzaileetako bat diagnostikoa eman dezakeen abiadura da. Monkeypox diagnostiko tradizionalak laborategiko ezarpen zentralizatuetan oinarritzen dira sarritan, eta horrek hainbat egunetako atzerapenak eragin ditzake probaren emaitzak eskuragarri egon aurretik. Aitzitik, MPXV-CRISPR-ek birusa 45 minututan detektatu dezake, tokian tokiko detekzio azkarra ahalbidetuz.

Ikerketa-taldea MPXV-CRISPR herrialde osoko arreta puntuetan heda daitekeen gailu eramangarri batean egokitzeko lanean ari da. Horrek diagnostiko azkarrago eta irisgarriagoa ahalbidetuko luke, batez ere urruneko eremuetan edo baliabide mugatuak dituzten lekuetan. Taldearen helburua tximinoaren kudeaketa iraultzea, pazienteen emaitzak hobetzea eta osasun publikoaren erantzuna hobetzea du etorkizuneko agerraldiei.

Ikerketaren lankidetzan Peter Doherty Institutuak, Walter eta Eliza Hall Ikerketa Medikoen Institutuak, Melbourneko Sexu Osasun Zentroak eta Monash Unibertsitateak parte hartu zuten.

Sources:

– Lancet mikrobioa

– Peter Doherty Infekzio eta Immunitate Institutua

– Walter eta Eliza Hall Ikerketa Medikoen Institutua