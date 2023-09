MPXV-CRISPR aurkezten: Monkeypox Birusaren Diagnostiko Erreminta Iraultzailea

Peter Doherty Institute for Infection and Immunity eta Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research-eko zientzialari talde batek MPXV-CRISPR izeneko diagnostiko tresna berritzailea garatu du. The Lancet Microbe-n argitaratua, tresna honek CRISPR teknologia erabiltzen du monkeypox birusa (MPXV) lagin klinikoetan azkar eta zehaztasunez detektatzeko, dauden diagnostiko metodoak gaindituz. Bereziki MPXVren sekuentzia genetiko bereziak ditu helburu, eta CRISPR-n oinarritutako lehen diagnostiko metodoa da Australian.

CRISPR teknologia, genoma editatzeko gaitasunengatik ezaguna, orain diagnostikorako erabiltzen ari da. Soo Jen Low doktoreak, Doherty Institutuko ikertzaile eta ikerketaren lehen egileak, CRISPRn oinarritutako diagnostikoak detektibe zehatz gisa deskribatzen ditu patogenoen presentziarekin lotutako arrasto zehatzak identifikatzen dituztenak. MPXV-CRISPR-ren kasuan, birusa ezagutzeko "programatuta" dago DNA birikoaren zati zehatzetara lotzen diren ingeniaritza-gidak.

Lagin kliniko batean DNA birikoa detektatzen denean, CRISPR sistema helburura bideratzen da eta seinale bat igortzen du birusaren presentzia adierazteko. Diagnostiko-metodo honek urrezko PCR metodoen sentsibilitatea eta zehaztasuna lortzen ditu, baina denboraren zati batean.

MPXV-CRISPR-ren ezaugarri berritzaileetako bat diagnostikoa emateko bizkortasuna da. Egungo tximinoaren diagnostikoek askotan egunak behar dituzte emaitzak emateko, eta MPXV-CRISPRek birusa 45 minututan detektatu dezake. Gaur egun, taldea teknologia hori gailu eramangarri batera egokitzeko lanean ari da, hainbat osasun-ezarpenetan monkeypox birusa tokian detektatzeko erabil daitekeena.

Shivani Pasricha doktoreak, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research-eko ikertzaile nagusiak eta ikerketaren egile nagusiak, MPXV-CRISPR-ek osasun publikoan izan dezakeen eragina azpimarratzen du. Diagnostiko azkar eta fidagarrietarako sarbidea hobetuz, batez ere baliabide mugatuak edo urruneko kokapenak dituzten eremuetan, azterketarako ikuspegi deszentralizatu honek tratamendua bizkortu eta pazienteen emaitzak hobetu ditzake.

Ikerketa erakundeen arteko lankidetzan Doherty Institutuak, Walter eta Eliza Hall Ikerketa Medikoen Institutuak, Melbourneko Sexu Osasun Zentroak eta Monash Unibertsitateak parte hartu zuten.

Iturria:

- Soo Jen Low et al, Rapid detection of monkeypox virus using a CRISPR-Cas12a mediated assay: a laboratory validation and evaluation study, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9