Astronomoek Ia motako supernobaren irrati-uhinak behatzen dituzte lehen aldiz

Astronomoek aurrekaririk gabeko aurkikuntza bat egin dute Ia motako supernoba batetik igorritako irrati-uhinak detektatuz. Behaketa berritzaile honek nano zurien leherketen eta haien helio ugariko inguruneen izaerari buruzko ikuspegi berriak erakusten ditu.

Ia motako supernobak izar nano zurietan gertatzen diren leherketa nuklearrak dira. Asko erabiltzen dituzte astronomoek distantzia kosmologikoak neurtzeko eta Unibertsoaren hedapena aztertzeko. Hala ere, Ia motako supernoben atzean dagoen mekanismo zehatza ez da guztiz ulertzen. Uste da leherketa izar lagun baten masa-akreztapenaren ondorioz sortzen dela, non metatutako materiala hidrogenoz osatuta dagoen batez ere. Hala ere, hipotesia ere planteatu zen nano zuriek helioa meta zezaketela dagoeneko hidrogeno-geruza galdua zuen izar lagun batetik.

Nano zurien leherketen inguruko misterioetako bat izar laguntzailearen materia kenduaren portaera da. Material guztia ez da nano zuriaren gainera erortzen; horietako batzuek izar-sistema bitarraren inguruan material zirkunstelar hodei bat osatzen dute. Material zirkunstelar honetan zehar bidaiatzen zuen leherketaren talka-uhinek atomoak kitzikatu eta irrati-uhin indartsuak igortzea espero zen. Ia motako supernoben hainbat behaketa izan arren, material zirkunstarretako hodei baten barruan, irrati-uhinen emisioak ez ziren detektatu orain arte.

Nazioarteko ikertzaile talde batek, Stockholmeko Unibertsitateko eta Japoniako Behatoki Astronomiko Nazionaleko kideak barne, 2020an lehertu zen Ia motako supernoba bat ikusi zuen. Supernoba hau helioz osatutako material zirkunstelar batez inguratuta zegoela aurkitu zuten. Gainera, arrakastaz detektatu zituzten supernobaren irrati-uhinak. Behatutako irrati-uhinaren indarra eredu teorikoekin alderatuz, ikertzaileek zehaztu zuten nano zuriak urtean Eguzkiaren masaren 1/1000 inguruko abiaduran metatzen ari zela. Hau da, batez ere helioz osatutako kanpoko geruza duen izar lagun baten masa-akreazioz abiarazitako Ia motako supernoba baieztatutako lehena.

Helioan aberatsa den Ia motako supernoba honen irrati-uhinen aurkikuntzak leherketa-mekanismoaren eta Ia motako supernoba bat sortzeko baldintzen inguruko ezagutza sakontzea espero da. Ikerketa-taldeak Ia motako beste supernoba batzuen irrati-emisioak bilatzen jarraitzeko asmoa du, gertaera lehergarri hauek eragiten dituen bilakaerari buruzko informazio gehiago lortzeko.

