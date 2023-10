Autismoan denbora-pertzepzioa ikertzen: animalia-ereduen bidez ulermen sakonagoa

By

Denbora pertzepzioa gizakien eta animalien ezagutzaren alderdi erabakigarria da, erabakiak hartzean, memorian, komunikazioan eta kontrol motorra eragiten duena. Michiganeko Unibertsitateko Fuat Balci irakasle elkartua gizakien eta animalien adimenaren funtzionamenduan sakontzen du, denboraren zentzua eta espezieen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak aztertuz.

Balci-k denbora-eskalarrean zentratzen du bereziki, hainbat espeziek partekatzen duten denbora-pertzepzioaren oinarrizko ezaugarria. Denbora-tarteak handitzen diren heinean, barne-denboraren zehaztasuna murrizten da, telebistako pantailan pixelatzea bezala. Horrek iradokitzen du giza garunaren kronometroaren funtzioa ebolutiboki kontserbatzen dela eta espezie ezberdinen artean konparagarria dela.

Denbora-pertzepzioa ulertzeak ondorio praktikoak ditu, giza adimenaren eboluzio-oinarriei buruzko ikuspegiak eta animalia-ereduak erabiltzea giza garuna aztertzeko. Balci-ren ikerketek autismoa bezalako nahaste neurologikoekin lotutako denbora-pertzepzioaren etenen azterketa ere ahalbidetzen du, esku-hartze terapeutikoak sor ditzaketenak.

Ikerketek erakutsi dute autismoa duten pertsonek beren barneko erlojuan etendurak izan ditzaketela, eta ondorioz ziurgabetasun sentsazioa areagotu da. Ziurgabetasun handiagoa honek jokabide errepikakorrak eta autismoaren beste ezaugarri batzuk eragin ditzake. Balci-k denbora-pertzepzioaren gabezien eta autismoaren sintoma zabalagoen arteko erlazioa aurkitzea du helburu.

Bere proiektuaren bidez, "NeVRo: Combining calcium imaging, optogenetics and virtual reality to investigate internal clolock in autism" izenekoa, Balci-k animalia-eredu autistak erabiltzen ditu denbora-pertzepzioak autismoaren espektroaren nahasteetan duen papera aztertzeko. Animalien proba-ingurune tradizionalek kutxa txikietan jokabide naturalen behaketa mugatzen dute. Balci-k muga hori gainditzen du errealitate birtualeko teknologia erabiliz proba ekologikoki baliozkoak sortuz.

Balciren konfigurazio esperimentalean, saguak esekitako bola baten gainean ibiltzen dira, beren mugimenduak ingurune birtualean kontrolatuz. Ikuspegi honek proba-ingurune errealistagoa eskaintzen du eta neurona banakako jarduera maila zelularrean behatzeko aukera ematen du. Balci-k errealitate birtuala kaltzio-irudiak eta optogenetika bezalako punta-puntako teknologiekin konbinatzen ditu neurona zehatzak manipulatzeko eta garunaren jarduera-ereduak aztertzeko.

Ikuspegi konbinatu hau animalia-ereduen baheketa soiletik haratago doa gizakien gaixotasunen eta botiketarako. Balci-ren fenotipatze sakonak beha daitezkeen ezaugarriak eta ezaugarriak aztertzea dakar autismoan ikusitako garun-jarduera etena zuzentzeko.

Balciren ikerketak mekanismo kognitiboak eta autismoa bezalako nahasteetan duten zeregina sakonago ezagutzea du helburu. Autismoaren oinarrizko sintomak jorratuz, azpiko kausa komun bat aurkitzea espero du. Esplorazio honek autismoaren muinean dauden eten kognitiboen ulermen sakonagoa desblokeatzeko eta esku-hartze terapeutiko eraginkorretarako bidea zabaltzeko ahalmena du.

