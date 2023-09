Turkiako astronomoek NGC 2509 kluster irekia aztertzen dute Gaia datuak erabiliz

By

ESAko Gaia satelitearen datuak erabiliz, Istanbuleko Unibertsitateko astronomoek NGC 2509 kluster irekiari buruzko ikerketa bat egin dute, bere parametro estruktural eta astrofisikoei buruzko argibideak emanez. Multzo irekiak elkarri grabitazio soltean lotuta dauden eta hodei molekular erraldoi beretik eratutako izar multzoak dira. NGC 2509, Puppis konstelazioan kokatua, adin tarteko kumulu ireki bat da, gaizki ikertua izan dena, eta bere propietate asko oraindik ziur ez daude. NGC 2509 ikertzeko, astronomoek Gaia Data Release 3-ko datu astrometrikoak eta fotometrikoak aztertu zituzten. Kluster kideak eremuko izaretatik bereizi zituzten eta NGC 2509ren oinarrizko parametro zehatzagoak zehaztu zituzten.

Ikerketak aurkitu du NGC 2509-k -2.72 eta 0.8 mas/urteko batez besteko higidura propioa duela igoera zuzeneko eta deklinazioko, hurrenez hurren. Bere distantzia estimatua 8,200 argi urtekoa da gutxi gorabehera, eta bere adina ziurrenik 1.5 milioi urtekoa izango da. Multzoaren erradio mugatzailea 16.7 argi urte ingurukoa da, eta gorritzea 0.1 mag. NGC 2509ren metalezkotasuna 0.0152 dex-eko mailan dagoela neurtzen da, eta bere erdiko izar-dentsitatea 32.33 izar/arkmin²-koa da gutxi gorabehera.

Ezagutzen diren kumulu irekien zerrenda zabaltzea eta haiek zehatz-mehatz aztertzea funtsezkoa da gure galaxiaren eraketa eta bilakaeraren ulermena hobetzeko. Azterketa honek NGC 2509 ezagutzen laguntzen du eta bere propietateei buruzko informazio baliotsua eskaintzen du. Kluster irekien ikerketa eta azterketa gehiago gure unibertsoaren izaera korapilatsuari buruz gehiago deskubritzen jarraituko du.

