Aurkikuntza iraultzaileak Be Stars-en izaera argitzen du

By

Leedseko Unibertsitateko zientzialariek Be izarren ulermena guztiz birmolda dezakeen aurkikuntza berritzailea egin dute, unibertsoko izar esanguratsu eta ohikoenetako batzuk. Aurreko hipotesiek Be izarrak nagusiki izar bikoitzeko sistemetan existitzen zirela esan zuten, baina froga berriek iradokitzen dute benetan izar hirukoitzeko sistemetako parte izan daitezkeela.

Doktoreak zuzenduta. Jonathan Dodd ikasleak eta René Oudmaijer irakasleak, ikertzaileek Europako Espazio Agentziaren Gaia satelitearen datuak erabili dituzte izar hauen mugimendua gaueko zeruan aztertzeko. Haien behaketek adierazi zuten Be izarrek espero baino lagun-tasa baxuagoa dutela, eta hasiera batean haien sorrerari buruzko galderak sortuz.

Hala ere, ikerketa gehiagok agerian utzi zuten bereizketa handiagoetan, izar laguntzaileen tasa antzekoa dela Be izarren eta beste B izarren artean. Honek ikertzaileek sistema hauetan hirugarren izar bat egon ohi dela ondorioztatu zuten, eta izar laguna Be izarra hurbiltzera bultzatu zuen. Hurbiltasun honek masa izar batetik bestera transferitzea ahalbidetzen du, eta horren ondorioz, Be izar disko bereizgarria eratzen da.

Aurkikuntza honek aurreko adostasuna zalantzan jartzen du Be izarren inguruko diskoak izarren errotazio azkarrak soilik eragiten dituela. Izar-sistemen hirukoitzaren eragina kontuan hartuta, zientzialariek objektu interesgarri horien eraketa eta bilakaeraren ulermena sakondu dute.

"Ikustea ez ditugula izan daiteke orain ahulegi daudela detektatzeko", dio Oudmaijer ikertzaile nagusiak, eta iradokiz izar lagun hauek txikiagoak eta ahulagoak izan daitezkeela "banpiroak" masa kendu ostean. Izan izarra.

Ikerketa honek Be izarren dinamika konplexuari buruzko argi berria ematen du eta izar-sistema anitzetan ikertzeko beharra nabarmentzen du. Izar masibo hauen ezagutza zabalduz, izarren eboluzio prozesu zabalagoei buruzko informazio baliotsua lortzen dugu.

ohiko galderak

Zer dira Be izarrak?

Be izarrak B izarren azpimultzo bat dira, eta material gasez osatutako disko zirkunstellar baten presentzia dute. Disko hauek Saturnoren eraztunen antza dute gure eguzki-sisteman.

Zer da aurkikuntza horren garrantzia?

Be izarrak izar sistema hirukoitzetan egon daitezkeela aurkitzeak zalantzan jartzen ditu haien eraketari eta bilakaerari buruzko aurreko hipotesiak. Objektu horien dinamika konplexuari buruzko informazio baliotsua eskaintzen du eta izarren eboluzioari buruzko ulermena sakontzen du, oro har.

Nola egin zen aurkikuntza hau?

Ikertzaileek Europako Espazio Agentziaren Gaia satelitearen datuak aztertu dituzte, izarren mugimendua gaueko zeruan zehar jarraitzen baitu. Be izarren mugimenduak behatuz, kasu askotan hirugarren izar baten presentzia ondorioztatu ahal izan zuten, eta horrek Be izar diskoaren eraketan eragiten du.

Zein ondorio ditu horrek etorkizuneko ikerketetan?

Aurkikuntza honek bide berriak irekitzen ditu Be izarren izaera eta haien eraketan izar-sistema anitzek duten eginkizuna aztertzeko. Ikerketa gehiago behar dira sistema horien dinamika eta izarren arteko masaren transferentzian parte hartzen duten prozesuak guztiz ulertzeko.