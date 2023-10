TOI-1801 b: Mini-Neptuno epela sistema planetario gazte batean

By

TOI-1801 b aurkikuntza iragartzen dugu, M izar nano gazte baten inguruan orbitatzen duen mini-Neptuno epel liluragarri bat. Hasieran TESS planetaren hautagai gisa identifikatu zen 2020ko apirilean, TOI-1801 b 21.3 eguneko epea du. Dena den, ondorengo behaketak lurretik egindako behaketak, trantsizio barruko eta kanpoko fotometria eta abiadura erradialaren neurketa zehatzak barne, agerian utzi dute planetaren benetako epea 10.6 egunekoa dela.

Jarraipen-behaketa hauen bidez, TOI-1801 b-k 5.74 ± 1.46 M⊕ masa eta 2.08 ± 0.12 R⊕-ko erradioa dituela zehaztu dugu. Neurketa hauetan oinarrituta, ziurtasunez ondoriozta dezakegu TOI-1801 b urez eta arrokez osatuta dagoela nagusiki, bere atmosferan hidrogeno gas kantitate arbuiagarria dela (% 2 masaraino).

Gainera, sistemaren adinaren arabera, 900 milioi urte ingurukoa dela kalkulatzen da, TOI-1801 b igarotzen ari diren exoplaneta gazteen populazioaren artean. Beste exoplaneta ezagun batzuekin batera irudikatuta, TOI-1801 b kide paregabe gisa nabarmentzen da.

Masa-erradioa erlazioa erakusten duen diagraman, TOI-1801 b-ren ziurgabetasunak kolorezko itzalpeko eskualde gisa azaltzen dira, konfiantza-mailak dituztenak. Konposizio-ereduek, kolore ezberdineko lerroz irudikatuta, exoplanetaren balizko egiturari buruzko argibideak ematen dituzte. Zehazki, erdiko eta eskuineko panelek gasik gabeko konposizio-ereduak erakusten dituzte, eta gas inguratzaile batekin, hurrenez hurren. Eskuineko paneleko lerro sendoek eta puntudunek gas-ingururako tenperatura-egoera desberdinak adierazten dituzte.

Erreferentzia gisa, diagraman Lurra eta Neptuno ere sartzen dira. Gainera, B22 eta M22 erreferentzia gisa sartzen ditugu planeta berean argitaratutako emaitza kontrajarriak direla eta, neurketa desberdinak adieraziz.

Amaitzeko, TOI-1801 b exoplaneten ezagutzarako gehigarri interesgarria da. Bere izaera epela, konposizioa eta adin gaztea ikertzeko helburu sinesgarria bihurtzen dute. Exoplaneten etengabeko azterketak gure eguzki-sistematik haratago hainbat ingurunetan planetaren eraketa eta eboluzioa ulertzen laguntzen du.

definizioak:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M nanoa: sekuentzia nagusiko izar mota bat, nano gorri gisa ere ezagutzen dena, Eguzkiarena baino 0.08 eta 0.6 aldiz arteko masa duena.

– Abiadura erradiala (RV): Doppler desplazamendu efektua erabiliz, izar baten higiduraren neurketa behatzaile batengana hurbildu edo urruntzen da.

– Masa eta erradioa: Masak objektu baten materia kantitateari egiten dio erreferentzia, erradioak, berriz, erdigunetik kanpoko gainazalerako distantzia neurtzen du.

– Iso-dentsitate-lerroak: masa-erradioaren diagraman marra eten grisak dentsitate berdineko lerroak adierazten dituzten konposizio-eredu desberdinetan.

– Entropia espezifikoa: Sistema baten desordena edo ausazkotasuna kuantifikatzen duen propietate termodinamikoa.

– H2: Hidrogeno gas molekularra.

– CARMENES eta HIRES: Abiadura erradiala zehatz neurtzeko erabiltzen diren tresnak.

Sources:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (arXiv identifikatzailea)