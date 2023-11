Nerabe galaxiak: nerabezaro kosmikoaren kimika argitzen

By

Ipar-mendebaldeko Unibertsitateko astrofisikariek egin berri duten ikerketa batek, NASAko James Webb Space Telescope (JWST) datuak erabiliz, "galaxia nerabeen" konposizio kimikoa argitzen du. Big Bang-aren ondoren bizpahiru milioi urte inguru eratu ziren galaxia hauek ezohiko beroak direla agerian utzi dute eta ustekabeko elementuak dituzte, hala nola nikela, behatzeko zailak direnak.

The Astrophysical Journal Letters-en argitaratuko den ikerketa honen ondorioak Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Inkestaren parte dira. Northwestern Unibertsitateko Allison Strom-ek zuzenduta, ikertzaileek historia kosmikoan zehar galaxiek nola eboluzionatu duten ulertzea dute helburu.

Strom-ek nerabezaroko galaxiak giza nerabeekin alderatzen ditu, eta biek hazkuntza-etenaldiak igarotzen dituzte eta sorrera-urteetan aldatzen dira. Nerabe-fasean galaxia horien DNA kimikoa aztertuz, ikertzaileek nola hazi ziren eta nola eboluzionatzen jarraituko duten ulertzen dute. CECILIA Survey urruneko galaxien espektroak behatzean zentratzen da, uhin-luzera desberdinetan dagoen argi kantitatea aztertzen. Informazio honek galaxietan dauden funtsezko elementuak agerian uzten ditu, astrofisikariei iraganeko eta etorkizuneko jarduera galaktikoak ulertzen lagunduz.

Strom-ek eta bere kolaboratzaileek egindako ikerketak JWST erabili zuten urruneko 33 galaxia nerabe etengabe behatzeko 30 orduz. Ondoren, galaxia horietako 23ren espektroak konbinatu zituzten irudi konposatu bat sortzeko, lurreko edozein teleskopiok eskain zezakeen baino ulermen sakonagoa eta zehatzagoa eskainiz. Ondorioz espektroak ezusteko batzuk eman zituen, nikelaren presentzia barne, arrarotasunagatik behatzen zaila den elementua.

Gainera, ikerketak agerian utzi du nerabeen galaxiek tenperatura altuagoak dituztela beren pare helduagoekin alderatuta. Horrek adierazten du galaxiak nabarmen desberdinak zirela eta baldintza bereziak bizi izan zituztela nerabezaroan. Strom-ek galaxien tenperaturaren eta kimikaren arteko lotura intrintsekoa azpimarratzen du, eta behatutako desberdintasunak galaxien DNA kimiko bereiziaren adierazpena direla iradokitzen du.

Ikerketa honek izarren eboluzioa ulertzen laguntzen du, galaxiak denboran zehar nola hazten eta aldatzen diren jakiteko. Nerabeen galaxiak aztertuz, zientzialariek espero dute gure Esne Bidea bezalako galaxiak formatzen dituzten prozesuak aurkitzea eta batzuk "gorri eta hilda" zergatik agertzen diren zehaztea beste batzuk izarrak sortzen jarraitzen duten bitartean.

Maiz egiten diren galderak

Zer da CECILIA Inkesta?

CECILIA Survey NASAko James Webb Espazio Teleskopioa urruneko galaxien kimika aztertzeko programa bat da. Galaxia horien espektroak aztertuta, ikertzaileek haien konposizio kimikoa eta denboran zehar nola eboluzionatu duten ezagutzeko aukera dute.

Zein da nerabezaroko galaxiak aztertzeak?

Galaxia nerabeek eboluzio galaktikoaren fase erabakigarria adierazten dute, non hazkunde eta aldaketa garrantzitsuak gertatzen diren. Galaxia horien DNA kimikoa aztertuz, astrofisikariek hobeto uler ditzakete galaxiak eratzen dituzten prozesuak eta nola desberdintzen diren.

Zergatik da harrigarria galaxietan nikelaren presentzia?

Nikela behatzeko zaila den elementu arraroa da. Nerabeen galaxietan egoteak galaxia horien barruan baldintza edo ezaugarri bereziak iradokitzen ditu, ingurune galaktikoko izarren portaerak eta prozesuak argituz.

Zergatik dira galaxia nerabeak beroagoak galaxia helduagoekin alderatuta?

Nerabe galaxietan ikusitako tenperatura altuek euren DNA kimiko desberdinaren froga gehigarriak eskaintzen dituzte. Galaxietako gasaren tenperatura eta kimika berez lotuta daude, nerabezaroan bizitako baldintza eta ingurune desberdinak erakutsiz.