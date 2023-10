Ikertzaileek nanopartikula magnetikoak garatzen dituzte uretako hidrokarburoen kutsadura garbitzeko

Berotegi-efektuko gasen isurien bidez krisi klimatikoari laguntzeaz gain, hidrokarburoen erabilera hedatuak, erregai fosilen osagai nagusiak direnez, ingurumen-erronka handiak dakartza. Hidrokarburoak Lurreko kutsatzaile organikoen klase ugarienak dira eta petrolio gordinean aurkitzen dira, garraiorako eta berokuntzarako erregai gisa erabili ohi direnak, baita material plastikoetan ere.

Klima-aldaketaren eragin lazgarrien inguruko kontzientzia gero eta handiagoa den arren, ekonomia globala oraindik ere erregai fosiletan oinarritzen da. Advanced Science aldizkarian argitaratu berri den artikulu baten arabera, petrolio gordinaren eta gas naturalaren munduko ekoizpena milioika tonakoa da, eta berotegi efektuko gas kopuru handiak askatzen laguntzen du. Ingurumen-ondorio ezagunez gain, hidrokarburoetatik eratorritako mikroplastikoen kutsaduraren presentzia zabalak kezka sortu du. Mikroplastikoak Artikoan bezalako urruneko eremuetan aurkitu dira, baita hodeietan ere.

Uraren kutsadura plastikoaren eta hidrokarburoen kutsaduraren premiazko arazo honi aurre egiteko irtenbide eraginkorrak behar dira. Erregai fosiletatik urruntzeko eta produktu plastikoetarako aukera alternatiboak aztertzeko ahaleginak egiten ari diren bitartean, hidrokarburoak uretatik kentzeko metodo fidagarri bat behar da. Gaur egungo metodoek, gaingabetzea eta flokulazioa, esaterako, mikroplastiko zati handiagoak bakarrik kendu ditzakete, partikula txikiagoek eraginik gabe utziz.

Arazo honi aurre egiteko, Friedrich-Alexander-Universität-eko Marcus Halik-ek zuzendutako ikertzaile-talde batek sendatze-metodo unibertsal bat garatu zuen burdin oxido superparamagnetikoko nanopartikulak (SPIONs) erabiliz. Nanopartikula hauek gutxi gorabehera 10 nm-ko tamaina dute eta azalera aktibo handia dute. SPIONen superparamagnetismo propietateari esker, kanpoko iman baten bidez erraz bil daitezke.

Ikertzaileek ur magnetikoaren garbiketa teknologiaren eraginkortasuna frogatu zuten hainbat hidrokarburo, olioak eta mikroplastiko partikulak barne, ur lagin ezberdinetatik arrakastaz kenduz. SPIONak birziklagarriak zirela eta hainbat aldiz erabil zitezkeela ikusi zen. Interesgarria da, konponketa-ziklo baten ondoren, burdin-partikulen eta plastiko-hondakinen nahasketak olioa xurgatzeko propietateak erakusten zituen, SPION garbiak bakarrik gaindituz.

Oraindik erronka batzuk gainditzeko badaude ere, hala nola, bildutako hidrokarburoak birziklatzeko irtenbidea aurkitzea, taldeak uste du haien lanak mikroplastikoak eta kutsatzaile organikoak ozeanoetan eta beste ur-iturri batzuetan sartzea ekiditen lagunduko duela. SPIONek bideratu dezaketen kutsatzaile sorta zabaltzeko ere lanean ari dira, kutsatzaile ez-organikoak barne. Aurrerapen hauek gauzatzeko bereizgailu magnetiko prototipo baten garapena eta laguntza ekonomikoa behar dira.

Nanopartikula magnetikoak erabiltzen dituen ikuspegi berritzaile honek potentzial itxaropentsua eskaintzen du uretako hidrokarburoen kutsaduraren arazo globalari aurre egiteko. Hidrokarburoak kentzeko eta birziklatzeko metodo eraginkorrak garatuz, ingurumenaren gaineko inpaktuak arindu eta etorkizun jasangarriago batera joan gaitezke.

Erreferentzia: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Complete Range of Liquid and Solid Hydrocarbons Water from Up- and Recycling barne, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495