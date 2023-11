Ikerketa abian da Midland Smash-and-Grab-en "txartel magiko" baliotsuak lapurtu ostean

By

Probintzia poliziak ikerketa bat egiten ari da Midland-en gertatutako apurketa- eta harrapatzeko gertaera ausart baten inguruan. Gertaeren txanda harrigarri batean, errudunek beren helburua ondo ulertzen zutela zirudien, zehazki 20,000 $ baino gehiagoko "Txartel magikoen" bilduma baliotsu batean zentratu zirelako.

Larunbatean, goizeko 2:30ak baino lehen, susmagarriek King Streeteko Event Horizon Hobbies dendako kristalezko atea hautsi zuten. Behin barruan sartuta, haien helburu bakarra "Magic: The Gathering Game" ezaguneko karta batzuk eskuratzea zen.

Dendaren jabeak lapurreta osoa zehaztasun zorrotzarekin egin zela agerian utzi zuen. Zaintzaren irudiek susmagarriak lokalera azkar sartu eta harrapakinarekin ateratzen ziren minutu gutxiren buruan. Egileek erakutsitako bizkortasunak eta ezagutzak ikertzaileek uste dute ez zela ausazko ekintza bat, arretaz planifikatutako operazio bat baizik.

Hegoaldeko Georgian Bay OPP-ko atalak gertakariari buruzko informazioa izan dezakeen edonori agertzeko eskatzen dio. OPPri informazioa emanez 1-888-310-1122 telefonoan, herritarrek kasua konpontzen eta errudunak justiziaren aurrean lagun ditzakete. Anonimoa mantendu nahi dutenentzat, Crime Stoppers isilpeko plataforma gisa ere eskuragarri dago.

Gertaera honek 'Magic Cards' bildumagileen komunitatean duten balioa eta erakargarria nabarmentzen du. Bilduma baliotsu bat eraikitzeko ematen den finantza-inbertsioak eta dedikazioak horrelako elementuak lapurreta helburu erakargarri bihurtzen ditu. Dendaren jabeei eta biltzaileei gomendatzen zaie segurtasun neurriak hobetzeko eta tokiko legea betearazteko lankidetzan jarraitzeko, izaera horretako gertakari gehiago saihesteko.

Galdera arruntak (FAQ)

Zer dira 'Magic Cards'?

"Magic Cards"-ek "Magic: The Gathering" izeneko karta-joko ezagun eta estrategikoan jolasteko erabiltzen den karta-multzoari egiten dio erreferentzia. Richard Garfield matematika irakasleak sortu eta Wizards of the Coast-ek 1993an kaleratu zuen jokoan jokalariek sorginkeria, izaki eta gaitasun desberdinak dituzten karta-sorta erabiltzen dituzte aurkariak garaitzeko.

Zergatik dira hain baliotsuak 'Magic Cards'?

"Txartel magiko" batzuek diru-balio garrantzitsua dute joko-komunitatean duten arrarotasunagatik, bilketagatik eta eskariarengatik. Promozio-txartelak, edizio mugatuak edo gaitasun bereziak dituzten txartelak sarritan bilatzen dira zaletu eta bildumazaleek, prezioak gora eginez.

Nola babestu ditzakete pertsonek beren txartel bilduma baliotsuak?

"Magic Card" bilduma baliotsuak babesteko, zaleei biltegiratze seguruan inbertitzea gomendatzen zaie, esate baterako, giltzapeko erakusleihoetan edo kutxa kutxan. Gainera, joko-dendetan zaintza-sistemak eta alarma-sistemak instalatzeak balizko lapurrak disuasio gisa jar ditzake. Era berean, funtsezkoa da inbentario eguneratua mantentzea eta tokiko legea betearazteko harreman onak mantentzea edozein gertakariren berri berehala emateko.