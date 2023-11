Artikulu berria: Oraingo belaunaldiko negoziatzaileek etorkizuneko belaunaldietan duten eragina

“Present generation's negotiators their interests at the cost of future generations” izeneko psikologia-artikuluak argitu du belaunaldien arteko negoziazioen dinamika konplexua eta etorkizuneko belaunaldietan dituzten ondorio nabarmenak. Journal of Environmental Psychology aldizkarian argitaratua, Leuphana Unibertsitateko Lüneburgeko eta Hildesheimeko Unibertsitateko ikertzaileek egindako ikerketak errealitate latz bat agerian uzten du: egungo negoziatzaileek euren berehalako interesak lehenesten dituzte etorkizuneko belaunaldien aurrean.

524 parte-hartzailek parte hartu zuten bost esperimentu sozial-interaktiboren bidez, ikertzaileek aurkitu zuten egungo negoziatzaileek euren epe laburreko irabaziak etorkizuneko belaunaldien epe luzeko interesen gainetik jarri ohi dituztela. Nahiz eta negoziatzaileek etorkizuneko belaunaldien lehentasunak kontuan hartu eta onartu behar izan zituzten kostu pertsonalik eragin gabe, berehalako onurak lortzeko joerak iraun zuen. Gainera, ikerketak aurkitu zuen egungo interesen lehentasunak etorkizuneko belaunaldien interesen gainetik jarraitzen zuela, nahiz eta etorkizuneko belaunaldientzako ondorioak gero eta larriagoak izan.

Aurkikuntza hauek negoziazioetan egungo eta etorkizuneko interesen arteko oreka bidezkoagoa lortzera zuzendutako esku-hartzeen premiazko premia nabarmentzen dute. Erabakiak hartzen dituztenek beren ekintzen epe luzerako ondorioak aintzat hartu behar dituzte eta etorkizuneko belaunaldientzat emaitza justua ziurtatzeko ardura hartu behar dute. Epe laburreko irabazietan soilik zentratu beharrean, negoziatzaileek beren erabakiek etorkizuneko gizarteen ongizatean eta iraunkortasunean izan dezaketen eragina kontuan hartu beharko lukete.

Azterlanak ekintzarako dei gisa balio du erabakiak hartzeko eta politika arduradunentzat, belaunaldien arteko negoziazioen ondorio zabalak aitortzearen eta bideratzearen garrantzia azpimarratuz. Berehalako poztasunetik epe luzerako jasangarritasunera pentsamoldea aldatzea eskatzen du. Etorkizuneko belaunaldien interesak eta ongizatea aktiboki kontuan hartuta, negoziatzaileek mundu bidezkoagoa eta iraunkorragoa sortzen lagun dezakete.

