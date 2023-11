Diagnostiko metodo berriak AI erabiltzen du Antibiotikoen Erresistentzia azkar detektatzeko

By

Oxfordeko Unibertsitateko ikertzaileek aurrerapen garrantzitsuak egin dituzte antibiotikoen aurkako erresistentzia 30 minutu eskasean detekta dezakeen mikrobioen aurkako sentikortasun-proba berri eta azkar bat garatzen. "Deep learning and single-cell phenotyping for fast antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli" izeneko ikerketak, fluoreszentzia-mikroskopia eta adimen artifiziala (AI) teknikak erabili ditu bakterio-zelulen irudiak aztertzeko eta zelulak antibiotikoen eraginpean daudenean gertatzen diren egitura-aldaketak identifikatzeko.

Aldaketa horiek identifikatzeko ikaskuntza sakoneko ereduak trebatuz, ikertzaileek gutxienez % 80ko zehaztasun-tasa lortu zuten zelula bakoitzeko antibiotiko anitzetan. Metodo honek lagin klinikoetan antibiotikoen erresistentzia identifikatzeko potentzial itxaropentsua erakusten du eta etorkizunean hainbat antibiotikoren eraginkortasuna zehazteko erabil liteke.

Antibiotikoen erresistentzia probatzeko egungo estandarrak bakterioen koloniak haztea dakar antibiotikoen aurrean, eta horrek denbora asko eskatzen du eta tratamendua atzeratu dezake bizitza arriskuan jar ditzaketen infekzioak dituzten pazienteentzat. Diagnostiko-metodo berriaren izaera azkarrak tratamendu-denborak nabarmen murriztu ditzake eta tratamendu antibiotiko zuzenduak ahalbidetu ditzake, bigarren mailako efektuak gutxituz eta mikrobioen aurkako erresistentziaren gorakada motelduz.

Achillefs Kapanidis doktoreak, Fisika Biologikoko katedradunak eta Mikrobioen Antibiotikoen Erresistentzia Saiakuntzako Oxford Martin Programako zuzendariak, azaldu duenez, "AIan oinarritutako ikuspegiak modu fidagarrian eta azkar antzematen ditu antibiotikoek eragindako bakterio-zelulen egitura-aldaketak. Aldaketa horiek identifikatuz, zelula bat antibiotikoekiko erresistentea edo sentikorra den zehaztu dezakegu».

Ikertzaileek beren diagnostiko metodoa gehiago garatzeko asmoa dute, erabilera klinikorako azkarrago eta eskalagarriagoa eginez. Gainera, bere aplikazioa bakterio eta antibiotiko mota ezberdinetara zabaltzea dute helburu.

1.3an ia 2019 milioi heriotza izan ziren mikrobioen aurkako erresistentziari egotzita, diagnostiko metodo berri honek doitasun tratamenduak hobetzeko eta antibiotikoen eraginkortasuna zaintzeko itxaropena eskaintzen du. Antibiotikoen erresistentzia garaiz detektatuta, medikuek tratamendu-erregimen egokiak agindu ditzakete, infekzioak okertzeko arriskua eta antibiotiko osagarrien beharra murriztuz.

Ohiko galderak:

G: Zer da mikrobioen aurkako erresistentzia (AMR)?

E: Antimikrobioen erresistentzia mikroorganismoek, hala nola bakterioek, birusek eta onddoek, jatorriz organismo horiek eragindako infekzioak tratatzeko eraginkorrak ziren sendagaien efektuei aurre egiteko duten gaitasunari esaten zaio.

G: Nola funtzionatzen du diagnostiko metodo berriak?

E: Diagnostiko-metodo berriak fluoreszentzia-mikroskopia eta adimen artifiziala uztartzen ditu bakterio-zelulen irudiak aztertzeko eta antibiotikoek eragindako egitura-aldaketak detektatzeko. Ikaskuntza sakoneko ereduak entrenatuz, ikertzaileek aldaketa horiek identifikatu ditzakete eta antibiotikoen erresistentzia dagoela zehaztu.

G: Zeintzuk dira diagnostiko metodo berriaren abantailak?

E: Diagnostiko-metodo berria gaur egungo urrezko planteamenduak baino askoz azkarragoa da, eta emaitzak 30 minutuko epean ematen ditu. Era berean, tratamendu antibiotiko zuzenduak gaitzeko, tratamendu-denborak murrizteko, albo-ondorioak gutxitzeko eta mikrobioen aurkako erresistentziaren gorakada moteltzeko ahalmena du.