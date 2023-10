Garapenaren atzerapenarekin eta sortzetiko anomaliekin lotutako DOT1L genearen aldaera arraroak

By

Baylor College of Medicine eta Texas Children's Hospital-eko ikertzaileek egindako azken ikerketa batek DOT1L genearen funtzio-irabazi-aldaera arraroak identifikatu ditu, garapen-atzerapena eta sortzetiko anomaliak ezaugarri dituen nahaste genetiko batekin lotuta daudenak. Ikerketaren ondorioak American Journal of Human Genetics aldizkarian argitaratu ziren.

Azterketa hasi zen adimen urritasuna, garapen-atzerapenak, aurpegiko ezaugarri bereizgarriak eta gainjarritako beste sintoma batzuekin erlaziorik gabeko bederatzi pertsona identifikatu zirenean DOT1L genearen aldaerak zeudela. Hori harrigarria izan zen, genea ez baitzegoen inolako nahaste genetiko edo neurologikorekin lotuta egon.

DOT1L lisina metiltransferasa (KMT) izeneko entzima kodetzen duen gene bat da. Entzima honek metil taldeak gehitzen dizkio histona proteina batean dagoen aminoazido zehatz bati, xede-geneen adierazpena erregulatu dezakeena. Aurreko ikerketek erakutsi zuten DOT1L-en funtzio-galera aldaerek giza garapenaren nahasmendu nagusiak eragin ditzaketela. Hala ere, ikerketa honek ikusi zuen DOT1L-en funtzio-irabaziaren aldaera hauek nahaste nagusi bat eragiten dutela beste mekanismo baten bidez.

DOT1L-ko aldaerek nahastea nola eragiten duten hobeto ulertzeko, ikertzaileek fruta eulietara jo zuten. Grappa (gpp) izenez ezagutzen den genearen fruta euli bertsioak gizakietan DOT1L-ren antzeko funtzioak dituela ikusi zuten. Gpp adierazpena kenduta duten euli mutanteak eta euliak aztertuta, gpp ezinbestekoa dela aurkitu zuten eulien biziraupenerako, garapen egokiarako eta nerbio sistemaren funtzionamendurako. Gainera, aurkitu zuten euli horietan giza DOT1L genearen aldaeren bertsioen adierazpenak akats sakonagoak eta metilazio maila handiagoak eragiten zituela DOT1L adierazpen normalarekin alderatuta.

Aurkikuntza horietan oinarrituta, ikertzaileek ondorioztatu zuten DOT1L-ren funtzio-irabaziaren aldaerek gehiegizko jarduera entzimatikoa eta metilazio-maila altua eragiten dutela, eta horrek nahastea duten pazienteetan behatutako sintomak eragiten ditu ziurrenik. Ikerketak iradokitzen du DOT1L jarduera murriztea etorkizunean estrategia terapeutiko potentziala izan daitekeela.

Ikerketa gehiago behar dira nahastearen azpian dagoen mekanismoa guztiz ulertzeko eta terapia zuzenduak garatzeko. Hala ere, ikerketa honek DOT1L geneak nahaste genetikoetan duen eginkizunari buruzko informazio baliotsua eskaintzen du eta garapenaren biologiaren alorrean ikertzeko bide berriak irekitzen ditu.

