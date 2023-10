Ikerketak aurkitu du erlijio-afiliazioak ez duela eraginik Alemanian lineako pornografiaren erabileran

Archives of Sexual Behavior aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek afiliazio erlijiosoaren eta sareko pornografiaren erabileraren arteko erlazioa aztertu du Alemanian. Ikertzaileek sareko jarraipen-paneleko datuak erabili zituzten inkestetako datuekin konbinatuta, erlijio-talde ezberdinen sareko jokabideei buruzko informazioa lortzeko.

Erlijiotasunaren eta pornografiaren erabileraren arteko korrelazio handia iradoki zuten aurreko ikerketen aurka, aurkikuntzek adierazten dute alemaniar katolikoek, protestanteek eta erlijiosorik ez dutenek sareko pornografia erabiltzeko aukera dutela. Bestalde, gutxiengo erlijioetako kideek, musulmanek edo kristau ortodoxoek esaterako, sareko pornografian parte hartzeko aukera gutxiago dute.

Ikerketak emaitza kontrajarriak ere agerian utzi ditu beste herrialde batzuetan egindako ikerketekin alderatuta. Alemanian, protestantea edo katolikoa izateak ez du nabarmen murrizten sareko pornografia erabiltzeko probabilitatea, Estatu Batuak bezalako herrialdeetan ez bezala. Ikertzaileek uste dute desberdintasun hori alemaniar kristauen jarrera liberalagoak izan daitezkeela.

Gai honi buruzko aurreko ikerketen muga bat da inkesten bidez auto-informazioan oinarritzen zela, eta horiek alborapen eta zehaztasun ezak izan daitezke. Web-aren jarraipenaren paneleko datuen erabilerak pertsonen sareko jokabideen neurketa objektiboagoa eta zehatzagoa eskaintzen du, pornografiaren erabilera barne.

Ikertzaileek iradokitzen dute ikerketa honen aurkikuntzek aurreko hipotesiak zalantzan jartzen dituztela eta metodo alternatiboak erabiltzearen garrantzia azpimarratzen duela, hala nola web-jarraipena, lineako pornografia bezalako gai sentikorrak aztertzeko. Web-aren jarraipenaren datuetan oinarrituz, ikertzaileek auto-informatutako datuekin lotutako mugak saihestu ditzakete, jendearen benetako sareko jardueren ulermen zabalagoa bermatuz.

Oro har, ikerketa honek Alemanian erlijio-afiliazioaren eta lineako pornografiaren erabileraren arteko erlazioa ulertzen laguntzen du. Jokabide horiek aztertzerakoan desberdintasun kulturalak eta erlijiosoak kontuan hartzen dituen ñabardurazko ikerketaren beharra azpimarratzen du.

Iturria: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Erreferentzia:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Reevaluation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8